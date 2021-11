Maintenant que la saison des terrasses est terminée (elle s’est prolongée plus qu’ailleurs au Alma, grâce à des rideaux et à des chaufferettes), le microrestaurant de 18 places d’Outremont passe à une formule hivernale nouvelle.

Ève Dumas La Presse

Il faudra désormais « s’abandonner » au menu carte blanche de la cuisine. Celui-ci, évolutif, permettra de goûter à ce qui aurait autrefois représenté la quasi-totalité du menu.

Il y aura six services, dont certains comprennent plus d’un plat, et le dessert. Il faudra payer 89 $ par personne, plus taxes et pourboire, sur réservation. Le vin se choisira sur place, qu’il soit commandé à la bouteille ou au verre, avec des accords réfléchis ou spontanés, proposés à la voix.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Lindsay Brennanet son partenaire, Juan Lopez, chef des deux tables

Les réservations non honorées (no shows) sont devenues un fléau encore plus grand pour la restauration au cours des derniers mois, explique la copropriétaire du Alma, Lindsay Brennan, qui a néanmoins toujours réussi à remplir ses restaurants, devant même refuser des clients, parfois, mais au prix d’un certain stress.

Cette nouvelle manière de fonctionner, en deux services (18 h et 20 h 45) par soir, permettra de mieux gérer les achats et d’éviter les pertes, tant en cuisine qu’au cellier.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le microrestaurant Alma compte seulement 18 places.

Avec sa deuxième table décontractée et sans réservation (sauf pour les groupes) à l’adresse voisine, le Tinc Set, Lindsay et son partenaire, Juan Lopez, chef des deux tables, estimaient qu’ils pouvaient se permettre d’explorer une formule plus « expérientielle » au Alma.

Toute l’équipe fera ensuite une pause pendant les Fêtes et tout le mois de janvier, revenant en février avec des idées fraîches et une nouvelle « carte blanche », si celle-ci a réussi à faire ses preuves.

1231, avenue Lajoie, Montréal