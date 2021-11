Pastek a ouvert pendant l’été, le jour, mais a dû attendre la mi-octobre avant d’enfin obtenir le permis d’alcool lui permettant de devenir la buvette que la nouvelle adresse du Vieux-Montréal aspirait à être.

Ève Dumas

On peut désormais boire de très belles et exclusives cuvées d’artisans, choisies par le jeune sommelier au prénom prédestiné, Philippe Champagne, et des cocktails — dont plusieurs à base de vin – créés par Hugo Dallaire.

Le petit dernier du groupe Tomahawk (Santos, Uniburger, Unibar et bientôt Mignon Steak) est situé au 209, rue Saint-Paul Ouest, dans un grand local qui, au cours des dernières années, avait accueilli des boutiques de vêtements. Directement au-dessus, la chaîne Sonder a ouvert un de ses appart’hôtels-boutiques d’une trentaine de suites.

Il est possible de prendre le déjeuner au Pastek dès 9 h (la semaine), le brunch à compter de 10 h (les samedi et dimanche), le dîner entre 11 h et 15 h (la semaine), puis le souper entre 17 h et 22 h (du mercredi au dimanche). Lélia Vincent, partenaire avec son conjoint Thomas Vernis et leur associé Phil Kakon, nous explique qu’elle aspire à ouvrir Pastek tous les jours, dès qu’il y aura assez de personnel pour faire rouler la salle et la cuisine sans journée de congé.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Le crudo de thon albacore, avec fenouil émincé, purée d’avocat et piments forts, est une des entrées du soir.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Ce plat de pétoncles, avec chou-fleur et jambon serrano, est un des plus appétissants du menu du soir.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Thomas Vernis et Lélia Vincent sont copropriétaires du Pastek.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE L’espace est lumineux, aéré, chic avec ses très hauts plafonds et son architecture ancienne, tout en demeurant douillet grâce au mobilier tout confort.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La cuisine ouverte est au fond du restaurant, en haut de quelques marches. On peut s’y installer.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La section grignotines du soir comprend fromages, charcuteries, focaccia, conserves de poissons et fruits de mer, entre autres.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La Buvette Pastek est située au 209, rue Saint-Paul Ouest à Montréal.

L’espace est lumineux, aéré, chic avec ses très hauts plafonds et son architecture ancienne, tout en demeurant douillet grâce au mobilier tout confort. La cuisine, elle, est très simple et décontractée. Le chef Devon Skeaff (Bar Buca à Toronto, Au Pied de cochon, Mano Cornuto…) propose un équilibre entre assiettes fraîches et végétales, pour les journées où on ne veut pas s’alourdir, et plats plus réconfortants qui s’agencent à la saison. C’est une véritable cuisine du marché, avec quelques touches méditerranéennes.

Le midi, on peut s’attendre à des sandwichs, tartines, salades et une pâte du moment. Quelques-unes de ces options se trouvent aussi au menu du souper, qui comprend également des plats plus consistants, comme un onglet de bœuf, des pétoncles et une autre pâte bien garnie. La section grignotines du soir — pour ceux et celles qui misent davantage sur le verre que sur l’assiette — comprend fromages, charcuteries, focaccia, conserves de poissons et fruits de mer, entre autres. Les desserts sont préparés par les deux pâtissières de l’entreprise Pain d’épices. Les scones du brunch sont par contre faits sur place et ils sont divins !

L’espace polyvalent semble déjà avoir été adopté par les travailleurs qui reviennent tranquillement dans le quartier ainsi que par les résidants du Vieux-Port, qui viennent autant y prendre un café tranquille de jour qu’y faire doucement la fête une fois le soleil couché.

209, rue Saint-Paul Ouest, Montréal