La fin de semaine prochaine, c’est le retour de la grand-messe de la cuisine de rue, Les Premiers Vendredis, sur l’Esplanade du Parc olympique. Ça ne se passera pas que le vendredi soir, mais aussi le samedi et le dimanche. Et rebelote le premier week-end d’octobre.

Ève Dumas La Presse

Une quarantaine de restaurateurs y proposeront leurs petits plats dans un espace aménagé en terrasses thématiques.

On pourra, entre autres, découvrir le nouveau camion végane Good Reason et le camion de produits sauvages québécois Sapré Charles. Le poulet jerk du restaurant Boom J’s et les huîtres de L’effet-mer sont également au menu.

Une programmation musicale et artistique familiale est prévue de 12 h à 18 h, les samedis et les dimanches, puis DJ et groupes musicaux animeront les soirées, de 18 h à 23 h.

L’accès au site (par l’avenue Pierre-De Coubertin, métro Pie-IX) est gratuit. Il faudra s’enregistrer sur les lieux avant d’entrer, et le port du masque sera obligatoire lors de déplacements ou en file. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.