Depuis peu, un petit nouveau est apparu dans le paysage du Vieux-Montréal, pas très loin de la place Jacques-Cartier. Projet du Groupe Expérience Vieux-Montréal, qui possède plusieurs restaurants et hôtels dans le quartier (William Gray, Méchant Bœuf, Nelli, Kyo, Hôtel Nelligan), Pincette bar à homard met en vedette, comme son nom l’indique, le populaire crustacé.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Dans un décor évoquant le bord de mer et les vacances et une ambiance animée, Pincette offre un menu appétissant et bien exécuté où le homard, mais aussi plusieurs produits de la mer sont en vedette. On y trouve un bar à cru où paradent une variété d’huîtres du moment, des acras de morue à la bière bien dodus et moelleux, du tartare de thon rouge fraîchement pêché, des crevettes gambas à la plancha et, bien sûr, plusieurs déclinaisons autour du homard – guédille, homard grillé, club sandwich, mac’n cheese… Soulignons au passage la très jolie carte des vins, rafraîchissante et inspirante, qui met de l’avant majoritairement des jus nature ou biologiques d’importation privée.

94, rue Saint-Paul Est