Ouvrir un restaurant à New York malgré la pandémie

(New York) New York a été frappé de plein fouet par la COVID-19, et le milieu de la restauration a beaucoup souffert : fermetures, chômage, puis pénurie de personnel… Malgré le chaos, Daniel Boulud et le couple Patricia Howard-Ed Szymanski ont chacun ouvert un restaurant tout en s’impliquant dans leur communauté. Notre journaliste est allée à leur rencontre.