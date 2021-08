Si vous aimez manger avec les yeux autant qu’avec les papilles, vous serez ravi par les belles assiettes du restaurant H3, dans le nouveau complexe Humaniti. La table gastronomique est pilotée par le chef et partenaire Jean-Sébastien Giguère, du groupe Cogir Restaurants (comprenant aussi Le Coureur des bois et La Cabane du Coureur, sur la Rive-Sud).

Ève Dumas La Presse

Tout comme son grand frère de Belœil, le H3 appuie sa réputation non seulement sur une cuisine mettant en valeur le meilleur du Québec comestible, mais aussi sur une cave à vin primée, sous la responsabilité du sommelier (également primé !) Hugo Duchesne. Le magazine Wine Spectator a récemment décerné le prix Best Award of Excellence au H3. La cave tempère environ 4000 bouteilles, issues tant de domaines mythiques et indémodables que de petits vignobles artisanaux. Il y a aussi un très grand nombre de références québécoises.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Les chefs Donnel English, Jean-Sébastien Giguère et Ruihan Chen forment un trio bien soudé.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La cave à vin du H3 a récemment été primée par Wine Spectator.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Gilbert Lemieux prépare un de ses cocktails signature du moment, le Rose bonbon.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Dans cette section du restaurant H3, on a vue sur l'œuvre Hanima, de l'artiste Marc Séguin.







Mais avant le vin, un cocktail s’impose. C’est l’ancien barman du Toqué ! Gilbert Lemieux qui les conçoit, selon ses inspirations saisonnières. À notre passage, trois cocktails signature et trois classiques étaient mis de l’avant. Pour boire un nuage, il faut commander le Rose bonbon, à base de vodka, d’aperitivo québécois de type Aperol, de citron, de rose, de thé des bois et de blanc d’œuf. Les autres préparations semblent tout aussi alléchantes, selon qu’on aime les alcools bruns ou blancs, les cocktails forts en spiritueux ou non.

Appuyé par ses deux bras droits, Donnel English et Ruihan Chen, et un chef pâtissier de haut niveau, Yann Daudelin, Jean-Sébastien Giguère propose une « cuisine de territoire » particulièrement originale et travaillée, à base de produits d’ici. Oursin, anguille, flétan, agneau, fromages d’ici, piment gorria, champignons et plantes sauvages de nos forêts, trésors de nos champs se trouvent au menu de cette table aussi belle que bonne. Qui plus est, la salle à manger offre des vues de l’œuvre de Marc Séguin Hanima, de la place Jean-Paul Riopelle et du coloré Palais des congrès.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’entrée de homard de Gaspésie, pêche, tomate et mayonnaise à l’estragon du H3 donne l’impression de croquer dans l’été.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Ce plat de sacchetti, pois verts, fromage Peningouin et tomates cerises figure au menu découverte du H3.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le chef pâtissier Yann Daudelin prépare de superbes desserts, comme ces fraises de l’île d’Orléans avec shiso du jardin et mascarpone.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le chef pâtissier Yann Daudelin marie ici chocolat 70 %, sarrasin et camerise.







Pour une expérience plus décontractée, direction terrasse (ouverte tous les jours, de 15 h à 22 h), avec DJ les jeudis, vendredis et samedis soir de l’été. On peut siroter un cocktail créé par Maria Kostadinova (anciennement au Blumenthal) en grignotant des chips maison, assouvir son envie de burger ou se gâter avec un plateau de fruits de mer.

La terrasse n’est pas à côté du restaurant, mais plutôt au neuvième étage, à côté de la piscine qui est toutefois réservée aux résidants du Humaniti et aux clients de l’hôtel. En cas de pluie, le très confortable lounge, avec son bar bien à lui, peut également accueillir la clientèle. Adjacent au restaurant, il aura son propre menu à compter de l’automne.

340, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal