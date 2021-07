Le chef Laurent Godbout (au centre) vient d’ouvrir, à Granby, La Boissonnerie, concept alliant produits de la mer et cocktails, avec Martin Gagnon (à gauche) et le chef Jean-Philippe Pelletier.

Juste avant que la pandémie ne nous frappe, Laurent Godbout avait un projet : celui de partir sur la route avec sa femme, faire le tour de l’Amérique dans sa roulotte Airstream. Pour ce faire, il avait même pris la décision de fermer son restaurant L’Épicier, à Palm Beach.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le menu fait la belle part aux produits de la mer, comme dans cette guédille au homard qui évoque les vacances à la mer.

Évidemment, comme pour bien des gens, la COVID-19 a chamboulé ses plans. Cela dit, le chef garde le cap et espère pouvoir enfin partir à l’automne, direction le Tennessee et la Floride, où il possède toujours une résidence, puis, à partir du printemps 2022, vers la Californie, l’Oregon et l’Ouest canadien, jusqu’au Québec !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les cocktails évoquent eux aussi les vacances à la mer.

Mais pas question pour le chef qui s’est fait connaître avec son chic restaurant L’Épicier dans le Vieux-Port, aujourd’hui fermé, de rester les bras croisés. Il a ouvert il y a quelques semaines à Granby La Boissonnerie avec son associé Martin Gagnon (avec qui il possède dans la même ville l’Attelier Archibald), dans un grand local de 125 places (plus 150 en terrasse) ayant abrité pendant plus de 25 ans le Pub du village. L’idée est vraiment d’amener les gens en vacances, après la période difficile qu’on vient tous de vivre : « Les gens s’ennuient de la mer, d’être en vacances, on avait envie de les faire se sentir ailleurs, de faire décrocher », détaille le restaurateur. Le menu fait la belle part aux produits de la mer et aux cocktails colorés et ludiques, d’où le nom du restaurant (boisson + poissonnerie). C’est le chef Jean-Philippe Pelletier (Auguste à Sherbrooke), qui était sous-chef à L’Épicier de Palm Beach, qui est ici aux fourneaux.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les huîtres sont servies avec quartiers de citron, mignonnette et raifort.

Mais ce n’est pas tout : le chef a aussi annoncé cette semaine qu’il ouvrira un restaurant dans Le QG Sainte-Foy à l’automne. L’endroit, tout nouveau, comprendra une foire alimentaire nommée Le District Gourmand, avec une dizaine de chefs qui y tiendront des espaces gourmands, dont Laurent Godbout avec le Fiorella. « Cela fait un moment que j’aimerais ouvrir un restaurant à Québec et c’était une occasion intéressante pour moi », explique le chef qui a mené durant six mois un stand au Time Out Market Montréal et qui décrit le concept du Fiorella comme « du Laurent Godbout à l’italienne, en travaillant avec des ingrédients d’ici » avec un approvisionnement de proximité.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Il y a 125 places (plus 150 en terrasse) à La Boissonnerie, dans un grand local ayant abrité pendant plus de 25 ans le Pub du village.

20, rue Johnson, Granby