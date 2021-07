Elle a été longue, la route pour ouvrir enfin ce magnifique restaurant du Vieux-Montréal joliment nommé Place Carmin. Fruit du chef François Nadon et de la maître d’hôtel Mélanie Blanchette, duo qui nous a donné les excellents Bouillon Bilk et Le Cadet, ce nouveau restaurant devait ouvrir en novembre 2019 dans l’ancien Le Local, qui a été à une époque un établissement fort couru.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Quelques retards de construction et une pandémie plus tard, l’endroit a enfin ouvert le 1er juillet. L’écrin, réalisation de la firme de design Clairoux, est de toute beauté, et met en valeur la lumière naturelle de ce grand espace — et ses puits de lumière — avec ses murs crème, ses banquettes caramel et ses luminaires ronds.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Émile Colette, ancien sous-chef du Bouillon Bilk, est en cuisine à Place Carmin. Mélanie Blanchette est maître d’hôtel et copropriétaire.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le design du grand espace est une réalisation de la firme Clairoux.



Le nom, Place Carmin, est inspiré des pommiers qui poussent autour de la grande terrasse donnant sur la rue William, qui devrait être aménagée au courant de l’été. La carminée est une réduction de jus de pomme, alors que le mot « carmin » désigne une couleur d’un rouge profond, dont on retrouve les touches sur les tables de la salle à manger. Le concept de l’endroit ne se veut pas une imitation de ce qu’on trouve au Bouillon Bilk ou au Cadet, avertit Mélanie Blanchette. Il s’agit réellement d’une nouvelle identité culinaire que le duo, de pair avec son nouvel associé, Émile Collette, qui a officié comme sous-chef cinq ans au Bouillon Bilk, a imaginée.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE En entrée, on propose une tarte tatin au boudin.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L'endroit est très lumineux.



« Notre idée, c’est de faire une brasserie française, en travaillant avec de bons producteurs et de beaux produits, dans un cadre intéressant », résume la maître d’hôtel. La carte, qui demeure raffinée, est relativement accessible, avec des plats roboratifs comme des pièces de bœuf sur le gril, servies avec frites et sauce, une poitrine de canard poêlée avec sa sauce au foie gras, ou encore l’étonnant ris de veau en croûte, un délice. Pour dessert, on se fait plaisir avec la tour de « trous » de beigne avec sauces chocolat et caramel. La carte des vins, équilibrée, est répertoriée par région avec des appellations connues, de beaux classiques et quelques vins orange.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Pour dessert, à Place Carmin, on se fait plaisir avec la tour de « trous » de beigne avec sauces chocolat et caramel.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La crème caramel sort des sentiers battus, avec ses dés de pêche et son croquant au sésame.



Au départ, l’idée est venue d’un désir des propriétaires de répondre à une demande grandissante pour les évènements privés. Le grand local, divisé en plusieurs sections, pourra effectivement répondre aux besoins de plusieurs types de groupes (dans le respect des mesures sanitaires en place, évidemment). À la salle principale, subdivisée en salle à manger avant conviviale, bar et autre espace plus feutré offrant la vue sur la cuisine ouverte, s’ajoutent une autre salle lumineuse accueillante et une seconde, à l’étage, qui reste à aménager, et qui pourra accueillir réunions de travail, réceptions de mariage ou partys de Noël de bureau.

740, rue William, Montréal