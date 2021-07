De passage à Baie-Saint-Paul cet été ? Arrêtez-vous pour visiter la sympathique Laiterie Charlevoix et découvrez son histoire.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

De plus, un camion de rue s’est récemment installé dans les champs derrière la laiterie et y offre un menu de type casse-croûte alléchant, fruit des efforts d’un quintette d’entrepreneurs : Sylvain Dervieux et Émile Tremblay (Faux Berger, La Louve), Philippe et Jean-Daniel Labbé, de la Laiterie Charlevoix, ainsi que Stéphane Racie (Le Ciel, Les Mordus), qui officie aux fourneaux sur place.

On est ici dans les classiques du genre (frites, poutine, burger, hot-dog, poulet frit), mais la carte, qui met de l’avant les produits de la région, sort des sentiers battus avec sa sauce à poutine à base de légumes et d’infusion de chaga, son hot-dog garni de kimchi et d’herbes fraîches ou son poulet frit mariné au petit lait, servi avec crème sure fumée.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA LAITERIE CHARLEVOIX Le menu est composé de classiques du genre casse-croûte, mais met de l’avant les produits de la région, comme du pain brioché de la boulangerie Borderon et fils et du fromage Hercule, dans le cheeseburger.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA LAITERIE CHARLEVOIX Le camion de rue sera sur place durant toute la saison estivale, et on peut déguster son repas dans le champ adjacent.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA LAITERIE CHARLEVOIX La sauce de la poutine est à base de légumes et d’infusion de chaga, et les grains de fromage frais proviennent bien sûr de la Laiterie Charlevoix ! 1 /3





Franchement, tout ça donne faim ! Et soif ? Pas de souci, car Magali Payette (Bar Darling) s’occupe du volet rafraîchissement avec une sélection de bières, de cidres et de vins offerts pour déguster sur place, dans le champ adjacent, ou à emporter.

Le casse-croûte est ouvert du jeudi au lundi durant la saison estivale.

1167, boulevard Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul