Ayant été la proie des flammes lundi dernier, le Robin des Bois renaît de ses cendres en un claquement de doigts. L’organisme à but non lucratif poursuivra ses activités dans le chalet-restaurant du parc La Fontaine, et tiendra son camp de jour dès lundi.

Coralie Laplante La Presse

« On est tellement contents. Ça ne pourrait pas être mieux dans les circonstances », a affirmé d’emblée la directrice du restaurant Robin des Bois, Judy Servay.

Dès jeudi, l’équipe du Robin des Bois s’est affairée à préparer sa réouverture au cœur du grand parc de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Les locaux ont d’ailleurs été offerts au restaurant par l’arrondissement.

« Cet endroit est magnifique, la cuisine est immense », s’est réjouie Judy Servay.

L’annulation du camp de jour, qui offre des ateliers de cuisine aux enfants, est ce qui a le plus peiné l’équipe du Robin des Bois lors de l’incendie, a expliqué la directrice. Des enfants paient pour avoir accès au camp, alors que d’autres y vont gratuitement par le biais de différents organismes.

C’est donc avec bonheur que le camp de jour du Robin des Bois ouvrira ses portes aux apprentis cuisiniers lundi. « Le matin [les enfants] sont en cuisine, puis l’après-midi ils font des activités à l’extérieur », a expliqué Judy Servay. La localisation du restaurant au milieu d’un parc est donc idéale, selon elle.

Le programme « Livrez au suivant » reprendra également du service, a annoncé la directrice du restaurant. Les chefs du Robin des Bois s’activent actuellement à trouver des dons de nourriture, qui seront cuisinés par les jeunes. Les repas préparés seront ensuite livrés par des bénévoles à des personnes dans le besoin.

« C’est vraiment le [cercle complet] de notre mission », résume Judy Servay.

Le restaurant va ouvrir au public graduellement, à mesure que l’équipe du Robin des Bois s’adapte à leur environnement, a affirmé l’​attachée de presse au cabinet de la mairesse, Marikym Gaudreault.

« Ils vont pouvoir rester là jusqu’à ce que les locaux actuels qui ont été incendiés soient reconstruits », a précisé Mme Gaudreault. Le Robin des Bois œuvrera au parc La Fontaine au minimum jusqu’à la fin de l’été.