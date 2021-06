Depuis l’hiver dernier, une nouvelle épicerie et cantine de quartier, joliment nommée Soda, a poussé rue Beaubien Est. Ouverte par Dominique Goupil, elle permet de faire le plein de produits fins, d’attraper une viennoiserie ou de choisir sur le court menu offert à l’ardoise.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Une raison de plus pour s’y rendre maintenant est la présence, du jeudi au samedi, de la nouvelle pizzéria Michigan, qui s’y est installée depuis quelques semaines. Michigan, c’est le style de pizza servi à Detroit, explique Simon Clark, une des têtes pensantes derrière le projet avec ses acolytes Arielle Bernard et Sydney Wingender.

La pizza est donc cuite dans un moule carré, a la croûte épaisse mais « fluffy » (qui fait penser à un mariage heureux entre une pâte à pizza et une focaccia) et est recouverte de « bord en bord » d’une bonne quantité de fromage, qui vient caraméliser sur les côtés du moule.

Le trio est même allé jusqu’à commander directement de Detroit ses pans en acier. « On est des fans de pizzas à la base. Ces dernières années, la pizza napolitaine a vraiment pris de l’ampleur à Montréal et il y a vraiment de très bons restaurants qui en font. On avait envie de proposer ce style différent aux Montréalais », précise M. Clark.

Le résultat est très probant : fiston a englouti La Pepperoni, très généreuse en petites rondelles, et les adultes se sont vraiment régalés avec La Blanche et sa savoureuse crème à l’ail confit sur le dessus. Sinon, La Classique (sauce tomate maison et mozzarella) ou encore La Tomate, une option végane avec tomates confites et parmesan végane, sont aussi sur le court menu. Notre conseil : prenez l’extra miel épicé, il vaut le détour !

211, rue Beaubien Est, Montréal