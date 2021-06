Voilà une belle idée que met de l’avant le Château Frontenac tout l’été : inviter des chefs réputés de la métropole afin qu’ils créent des plats qui pourront être dégustés au restaurant gastronomique de l’endroit, Le Champlain.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Les trois chefs invités – Helena Loureiro (Helena, Portus 360), John Witer Russell (Candide) et Simon Mathys (Mastard) – s’y succéderont jusqu’en septembre, chacun ayant eu la liberté de créer un menu Découverte à l’image de son style culinaire, dont certains plats se retrouveront aussi sur le menu du service en chambre.

C’est le chef exécutif de l’endroit, Frédéric Cyr, et sa brigade qui veilleront à l’exécution des plats. La proposition de Mme Loureiro ouvre le bal pour tout juin et juillet, suivra ensuite le chef du Candide en août et, finalement, Simon Mathys en septembre.