Dans l’île ou en périphérie, nombreux sont les endroits qui proposent des boîtes à pique-nique à déguster en plein air. Voici quelques suggestions pour égayer votre été.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Bar Mamie

Ce chouette bar à vin du quartier Rosemont vient de lancer un repas pour le parc mettant en vedette ses délicieuses planches mixtes de fromages et de charcuteries, en plus d’un poisson du jour. Le tout vient avec un choix d’une bouteille de rosé, de vin orange ou de cidre et un crumble à la rhubarbe pour une finale sucrée. Ah oui, on offre la livraison directement au parc Laurier !

Jun I

PHOTO FOURNIE PAR LE RESTAURANT JUN I Jun I

Envie de changement ? Voici la suggestion parfaite pour vous : un ensemble à témaki, préparé par le chef Junichi Ikematsu, grand maître des sushis au restaurant Jun I et au comptoir-boutique adjacent Ôkini, où l’on peut attraper en passant une bouteille de saké. Petits et grands s’amuseront à faire eux-mêmes leurs cornets (en regardant d’abord la courte vidéo du chef). Parmi les options : thon amachi, pétoncles épicés, crabe anguille et condiments choisis.

Darna Cantine

PHOTO FOURNIE PAR DARNA CANTINE Darna Cantine

Avec l’arrivée des beaux jours, Darna devient Darna Cantine et propose une cuisine maghrébine décomplexée et colorée inspirée par la cuisine de rue. On vous conseille particulièrement les boîtes apéro Kémia, parfaites pour déguster en plein air, avec choix de salades et de trempettes, le tout accompagné d’un pain rghaïf maison au cumin. L’endroit livre dans une dizaine de parcs montréalais, dont Molson, Jarry et Jeanne-Mance.

Roger Picnic

PHOTO MARILYNE BARIL, FOURNIE PAR ROGER PICNIC Roger Picnic

Cette sympathique entreprise née durant la pandémie, à Saint-Charles-sur-Richelieu, aurait la plus grande terrasse à ciel ouvert de la Rive-Sud. Les samedis et dimanches, on peut y déguster un appétissant menu pique-nique où les produits locaux sont à l’honneur, puis, les samedis seulement, le menu d’inspiration barbecue texan de Projet Saint-Mathieu. À venir, à partir du 16 juin, un service en soirée (les vendredis et samedis) avec poulet frit et croquettes, entre autres. Possibilité de s’installer directement sur l’herbe ou de réserver l’une des tables dispersées sur le grand terrain.

Morso

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MORSO Morso

La pizza romaine, ou al taglio, se transporte facilement, ce qui en fait un plat de choix pour vos pique-niques improvisés. Justement, Morso, qui a un comptoir au Central, vient de lancer sa Morsomobile, qui livre directement la sélection de votre choix aux parcs La Fontaine (vendredi et samedi) et Jeanne-Mance (jeudi et vendredi), le tout accompagné au besoin d’une bière bien froide !

Shay Express

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SHAY Shay Express

Ouvert en pleine pandémie, Shay a créé une offre de menu à emporter très alléchante. Même si les salles peuvent désormais rouvrir, l’endroit situé rue Notre-Dame Ouest continue de proposer son joli panier à pique-nique dans lequel sont rassemblés quelques délices : guedilles aux crevettes, salade fattouche, mouhammara et beignes de Beyrouth.

L’Échoppe des fromages

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉCHOPPE DES FROMAGES L’Échoppe des fromages

À Saint-Lambert, l’endroit est reconnu pour sa fine sélection de fromages d’ici et d’ailleurs, mais aussi pour son offre assez vaste de produits d’épicerie fine et de plats préparés. On propose aussi une boîte pique-nique comprenant un sandwich au fromage de chèvre et aux légumes grillés, des morceaux de cheddar d’ici, un kombucha et un sablé au citron. Simple et pratique !

La Boîte à vins

PHOTO FOURNIE PAR LA BOÎTE À VINS La Boîte à vins

Ouverte dans Rosemont l’hiver dernier, La Boîte à vins fait mouche avec son concept de vins exclusivement québécois en boutique. Une boîte apéro a récemment été ajoutée à l’offre. À l’intérieur : fromage d’ici, charcuteries de Ça va barder, quelques accompagnements (confit d’oignon, noix caramélisées, croûtons) et un choix de bouteilles de vin rosé, rouge ou blanc du Québec, avec tout le nécessaire pour déguster.