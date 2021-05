La poutine végétarienne, le hot-dog, la racinette avec crème glacée avoine et vanille, le lait frappé à la vanille et la glace concassée au citron font partie de l’offre du casse-croûte Île flottante, ouvert seulement les week-ends.

En temps normal, l’Île flottante est un restaurant gastronomique où l’on se gâte avec un menu dégustation recherché. En ces temps atypiques, le chef Sean Murray Smith et une petite équipe de cuisine nous gâtent autrement, avec les meilleurs classiques de casse-croûte qui soient.

Du pain aux condiments, tout est fait maison. Les hot-dogs et le burger végétalien sont de très haut calibre, mais c’est la poutine qui épate plus que tout. Les frites sont taillées dans un assortiment de légumes racines. La sauce végane est à base de champignons. Les grains de fromage sont abondants. Voilà qui mérite certainement un accompagnement liquide bien frais et désaltérant. La sommelière Jade Labonté Harvey vous conseillera une bouteille.

Installée dans un des deux grands cadres de fenêtre qui font toute la façade du resto, la copropriétaire Nada Abou Younes prend les commandes avec son enthousiasme contagieux.

Le casse-croûte Île flottante n’est ouvert que les samedis et dimanches de beau temps, de midi à l’épuisement des ingrédients.

On consulte le compte Instagram du restaurant pour le menu.

176, rue Saint-Viateur Ouest

