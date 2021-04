Simon Jodoin-Bouchard, dit Simon de l’Est, est notamment connu pour sa marque de sauces et rubs S. J. B. BBQ. Il est accompagné de Léa Allard, Vanessa Dion et Randy Hernandez.

Simon Jodoin-Bouchard, dit Simon de l’Est, vit dans le quartier de Tétraultville depuis presque toujours. Celui qui s’est fait connaître notamment par son entreprise S. J. B. BBQ, qui propose des sauces et rubs pour le barbecue, a toujours su qu’il s’installerait dans le coin s’il ouvrait un jour son propre établissement. C’est maintenant chose faite, depuis le début du mois de février, avec Chez Simon cantine urbaine. « J’avais envie d’offrir quelque chose au quartier que j’aurais aimé avoir comme consommateur », confie-t-il.

Si le cuisinier s’est d’abord spécialisé dans les grillades – il a cosigné le livre Le BBQ pour les nuls et a participé à nombre de compétitions qui l’ont mené au Kansas et au Texas –, il prend une avenue quelque peu différente avec son premier restaurant. Ici, c’est la bouffe de cantine et de casse-croûte qui est à l’honneur, mais il y ajoute sa touche bien particulière et assez originale, en tant que passionné de la cuisine du Sud-Ouest américain.

« J’avais envie de jouer autour de l’idée de cantine québécoise, mais en y apportant ma twist », résume-t-il. Par exemple, son Chili Cheese Fries, qu’il décrit comme une « poutine tex-mex », substitue à la sauce brune du chili, et vient garni de crème sure et de fromage. Son Patty Melt Extra Cheesy, quant à lui, est un grilled-cheese qui contient une boulette de viande à l’intérieur et un mélange de fromages. Il sert aussi un « Smash Burger », peu connu à Montréal, mais répandu aux États-Unis, où la boulette est « écrabouillée » sur le gril, pour un résultat à la fois juteux à l’intérieur et croustillant à l’extérieur. Il utilise aussi son fumoir installé à l’arrière du restaurant pour la saucisse maison qu’on retrouve dans son Hot God, servi avec cheddar fumé maison et jalapenos.

Depuis son ouverture, Chez Simon cantine urbaine, qui s’est installée dans un petit local de 24 places, connaît un très beau succès, et il n’est pas rare d’y voir des files. On prend pour l’instant les commandes sur place ou par téléphone, du mercredi au dimanche.

