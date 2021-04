L’Auberge Willow, à Hudson, est un joyau. Danny Smiles est un chef réputé prêt à relever de nouveaux défis. Leur collaboration est donc une excellente nouvelle, qui fait rêver à de délicieux pique-niques sur les rives de la rivière des Outaouais. On peut cueillir le sien dès ce samedi, entre 11 h et 19 h.

Ève Dumas

La Presse

Fermé depuis le printemps 2020, le Willow rouvre tout en douceur, les samedis et dimanches, avec un court menu de plats à emporter, qui comprend huîtres, salade César, crevettes en pot, guédille de fruits de mer, sandwich aux tomates, rouleau de saucisse en feuilleté, sous-marin de poitrine de bœuf fumée, frites, croustilles et beignets. Les pains sont faits maison, la majorité des condiments aussi. On a affaire à l’ancien chef-copropriétaire du restaurant Le Bremner, après tout !

L’hiver dernier, Danny Smiles et sa fiancée rencontraient les responsables du Willow pour discuter de la possibilité de se marier dans l’historique auberge du charmant village de Hudson. « Puis, le rendez-vous s’est transformé en entretien d’emploi », dit en rigolant le chef de 36 ans, dont le projet de pandémie, le service de prêt-à-cuisiner Mise en place, n’a pas survécu à un différend entre partenaires.

« Je n’avais pas envie d’ouvrir autre chose. Montréal n’a pas besoin d’un autre restaurant de quartier. Ça faisait aussi neuf ans que je cuisinais au Artist’s World du festival Osheaga. J’avais fait le tour. Le Willow a le potentiel de me permettre de faire tout ce dont j’ai envie pour l’avenir. Ça peut sembler cliché, mais je veux faire pousser des légumes, m’éloigner un peu de la ville pour élever mes enfants. Quand les restrictions seront levées, on pourra faire de super dîners dans le jardin du Willow. J’ai vraiment hâte. »

Pour l’instant, les chambres de l’auberge sont toujours fermées, mais Danny et le reste de l’équipe sont à l’œuvre pour repenser les menus de petit-déjeuner, de brunch, de lunch, de souper, de traiteur pour mariages et autres évènements. « Ce n’est pas une petite tâche, admet le chef. Au Bremner, je n’avais qu’à réfléchir au repas du soir. Là, c’est autre chose.

« Ma cuisine est pas mal simple et locale, avec des touches égyptiennes, italiennes, etc. Les plats ne contiennent pas beaucoup d’ingrédients. Je vise à faire une bouffe délicieuse, pas compliquée, pas moléculaire, accessible. J’adore les poissons et les fruits de mer, et je veux leur faire une place au menu. Je sais que tout le monde aime la soupe à l’oignon avec du pain à l’ail, et on en servira peut-être l’hiver. Je ne veux pas que les gens aient peur de manger, mais je pense qu’on est prêts à passer à autre chose. »

208, rue Main, Hudson

> Consultez le site du Willow