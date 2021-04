Restaurants

Kokochi

Un izakaya de quartier pour Verdun

Ibti Saadi et Sid Alami sont des amis de longue date. La première s’est spécialisée en événementiel ; au fil de sa carrière, elle a travaillé pour la Fondation du cancer du sein du Québec, New Ad et, plus récemment, au Richmond. Le second est cuisinier de métier ; il a notamment travaillé dans le milieu hôtelier (hôtel Delta à Québec, Double Tree à Dorval), mais il caressait depuis longtemps le rêve d’ouvrir un izakaya, un terme qui désigne, au Japon, ces brasseries animées où on peut se régaler d’une multitude de petits plats en buvant un verre. « J’ai travaillé dans plusieurs restaurants japonais dans ma carrière. Le mot “passion” est souvent galvaudé, mais je suis passionné de culture japonaise depuis que je suis tout petit, j’en mange, j’en dors, c’est 24/7 ! »