Alors que la fermeture des salles à manger se prolonge dans la région de Montréal, nos critiques vous présentent les meilleures options de plat à emporter en ville. Aujourd’hui : MaBrasserie.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le projet

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Bertrand Giguère est le nouveau chef de MaBrasserie depuis un peu plus d’un an.

Les amateurs de houblon et de micro connaissent bien MaBrasserie : toute première coopérative brassicole de Montréal, fondée en 2015, dans le quartier Rosemont, sur un petit tronçon tranquille de la rue Holt. L’endroit, en temps normal, est très couru, notamment l’été, sur sa terrasse. La bière y a toujours été le pivot central, et, côté bouffe, c’était plutôt restreint, avec quelques grignotines et des nachos, par exemple. Mais un vent de renouveau a soufflé sur l’endroit au début de 2020, avec des rénovations qui ont permis à MaBrasserie de se doter d’une cuisine en bonne et due forme, et avec l’arrivée du chef Bertrand Giguère, autrefois au restaurant Mélisse.

À manger

En mode pandémique, le menu est assez court et met de l’avant de populaires classiques qui sauront plaire à tous. Pensez sandwichs, poulet frit, poutine, brisket (pointe de poitrine), mais aussi quelques mets qui sortent des sentiers battus. Les deux sandwichs que nous avons dégustés, par un beau week-end ensoleillé, se sont laissé engloutir en moins de deux. Le Reuben est vraiment succulent avec son brisket de bœuf fait sur place (l’installation d’un fumoir, sous peu, permettra d’aller chercher un côté fumé qui relèvera l’ensemble), son fromage et sa sauce russe. Quant au gyros, servi dans un pain de type naan, il est tout aussi satisfaisant avec, en vedette, l’épaule d’agneau du Bas-Saint-Laurent (un agneau tendre et goûteux), une sauce ranch à la ciboulette et un pickle d’échalotes françaises. Un burger végane est aussi à la carte. Les amateurs de poulet pourront croquer dans le juteux poulet frit, bien croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur, ou choisir les ailes de poulet Buffalo au moût de bière, qui viennent du Paradis BBQ, impeccables.

À manger PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le gyros met en vedette l’épaule d’agneau du Bas-Saint-Laurent.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une variation autour de la salade César, avec chou frisé (kale) et brocoli, est aussi au menu.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’Apéro pique-nique sort des sentiers battus avec ses falafels, muhammara et fromage halloumi grillé avec rapinis.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dans ses vastes installations, la coop brassicole brasse ses propres bières, et accueille aussi d’autres microbrasseries. 1 /4







L’endroit propose aussi de pratiques combos, à déguster avec votre « bulle ». La boîte familiale, assez copieuse pour nourrir quatre personnes, contient tout ce qu’il faut pour assembler des sandwichs brisket, avec pain de seigle, moutarde et cornichons, ainsi que des ailes de poulet, du poulet frit et une intéressante variation autour de la salade César, avec chou frisé (kale) et brocoli, qui est aussi proposée à la carte, pour ceux qui recherchent de la verdure. Un bémol : le menu gagnerait à être bonifié en fraîcheur et légumes, surtout avec l’arrivée du beau temps. Le chef nous assure que ça viendra !

Nous avons beaucoup apprécié l’Apéro pique-nique. C’est un bon exemple de ce que l’endroit fait de très bien et qui nous sort de la bouffe de brasserie plus traditionnelle. On a adoré les pitas frits, à tremper dans la tartinade de style muhammara (à base de poivrons rouges et noix de Grenoble), très goûteuse, les olives vertes « caraïbes », légèrement épicées, l’assiette de fromage halloumi grillé, servi avec rapinis blanchis (où il manquait une petite touche d’acidité), et les falafels, à tremper dans une sauce à l’ail et aux herbes fraîches, bien équilibrée. Ces derniers étaient bien frits, peut-être un peu trop, mais l’intérieur était moelleux, juste comme il faut.

À boire

À boire PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dans la boutique de MaBrasserie, plusieurs types de bières brassées sur place attendent les amateurs de houblon.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE À la boutique de MaBrasserie, en plus de la bière, on trouve quelques produits locaux choisis.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dans ses vastes installations, la coop brassicole brasse ses propres bières et accueille aussi d’autres microbrasseries. 1 /3





Dans ses vastes installations, MaBrasserie brasse ses propres bières – une assez grande variété est offerte, en rotation constante – et accueille aussi d’autres microbrasseries, comme Isle de Garde ou Boswell. En allant chercher sa commande sur place, on peut d’ailleurs se procurer directement à la petite boutique attenante une sélection des bières de l’endroit ainsi que de quelques autres microbrasseries québécoises, en plus d’une sélection de produits gourmands locaux. Les amateurs y sont vraiment servis. Nul besoin d’acheter de la nourriture, d’ailleurs, pour s’y procurer de l’alcool.

À savoir

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE MaBrasserie est située sur un petit tronçon tranquille de la rue Holt, dans Rosemont.

MaBrasserie est ouverte du jeudi au samedi. On peut commander directement sur place ou en ligne. La livraison est proposée dans le secteur avec RestoLoco ou DoorDash.