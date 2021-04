Alors que le temps des sucres bat son plein au Québec, toutes les raisons sont bonnes pour se sucrer le bec ! Depuis quelques jours, Juliette & Chocolat propose sa version décadente d’un plat typique de chez nous : le pudding chômeur.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Composé d’un étagé alternant des couches de gâteau imprégné d’érable et de crème légère à l’érable, le tout saupoudré de pacanes, l’ensemble offre une texture moelleuse et aérienne et comblera sans aucun doute les amoureux de l’érable.

Le dessert est offert jusqu’à la fin avril, en portion individuelle (6,99 $) ou en entremets pour environ six personnes (19,50 $), directement dans un des six restaurants de Juliette & Chocolat à Montréal, Laval, Brossard et Boisbriand, ou dans la boutique en ligne.

