Le restaurant Candide fait belle figure dans la liste des finalistes des Lauriers de la gastronomie québécoise, dévoilée la semaine dernière. En plus de figurer dans la catégorie « Restaurant de l’année », son chef, John Winter Russel, et le sommelier de l’endroit, Vincent Laniel, sont aussi nommés dans leurs catégories respectives.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ces temps-ci, le restaurant propose un menu ensoleillé qui vous transportera en Sicile, en collaboration avec la chef Monick Gilles (qui officiait au Osteria da Elda avant sa fermeture). Pensez antipasti, strozzapreti, lapin agrodolce et pudding au pain, pomme et framboise. Chaque menu quatre services inclut le fameux pain au levain de l’endroit et, évidemment, il serait péché de ne pas profiter de la sélection à boire du sommelier.

50 $ par personne, offert en ligne pour un temps limité.

