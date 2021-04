Restaurants

Cap sur les sushis au Blossom

Ouvert à la fin de 2017 dans le Village, Le Blossom a vite fait mouche avec son magnifique décor et son concept de bar à sakés et petits plats raffinés à la japonaise. Avec la pandémie et la fermeture des salles de restaurant qui s’éternisent, le propriétaire de l’endroit, le restaurateur Dan Pham (Red Tiger, Kamé, Thip Thip, Pink Éléphant, Hoo Lee Chix), a dû entièrement repenser son offre.