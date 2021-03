Alors que la fermeture des salles à manger de restaurants se prolonge, nos critiques vous présentent les meilleures options de plats à emporter en ville. Aujourd’hui : le menu « L’après-ski de l’aubergiste », par l’Auberge Saint-Gabriel, offert dans le cadre de Montréal en lumière.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le projet

Marc Bolay, sympathique propriétaire de l’Auberge Saint-Gabriel, est Suisse d’origine. Depuis plusieurs années, il propose chaque hiver à la table de son restaurant son dada : une fondue au fromage suisse traditionnelle, un plat réconfortant s’il en est un. Il y a quelque temps, il en a fait le plat-vedette de son offre à emporter. Nous avons essayé l’automne dernier pour la première fois la fondue de l’Auberge Saint-Gabriel, qui fut un succès dans la maisonnée, et au début de l’année, La Drave de Charlevoix, une nouvelle fondue mariant le délicieux fromage 1608 de la Laiterie de Charlevoix au gin de la distillerie locale Menaud, surprenante et aromatique.

Pour Montréal en lumière, Marc Bolay et son équipe ont créé un menu intitulé « L’après-ski de l’aubergiste » en ajoutant à leur fondue suisse quelques composantes afin d’en faire un repas complet pour deux personnes : du vin chaud, des charcuteries et des s’mores maison en dessert. Comme son nom l’indique, ce menu est idéal à déguster après une journée en plein air, ce que nous avons fait après quelques heures passées dans un centre de ski. Les beaux jours s’en viennent, mais le froid restera encore un peu avec nous, donc c’est le moment ou jamais de mettre la fondue au fromage à votre menu.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Dans la fondue de l’Auberge Saint-Gabriel, deux fromages suisses AOP : du gruyère et du vacherin Fribourgeois.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un plateau de charcuteries traditionnelles suisses et des légumes marinés : des accompagnements parfaits !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE En dessert, un s’mores maison 1 /3





À manger

La fondue au fromage proposée par l’Auberge vous fera voyager dans les Alpes suisses avec son mélange de fromages emblématiques de la région : du gruyère et du vacherin Fribourgeois, tous deux certifiés AOP (appellation d’origine contrôlée). Les fromages viennent déjà coupés en petits morceaux, dans un sac, et accompagnés, dans un petit pot de verre, d’une préparation au vin blanc, à l’ail et au poivre noir. Pour préparer la fondue, c’est simplissime : il suffit de porter la préparation de vin blanc à ébullition dans un caquelon, puis d’ajouter à feu doux le mélange de fromages pour le faire fondre doucement. Lorsque la préparation est homogène et crémeuse, on est prêt à déguster !

En préparant tranquillement le tout, on en profite aussi pour dresser le plateau de charcuteries traditionnelles suisses : viande de grison, saucisson gendarme, jambon blanc ainsi que des légumes marinés (cornichons, petits oignons perlés, carottes), qui accompagnent à merveille ces goûteux fromages. Il suffit ensuite de déposer la baguette de pain déjà coupée, dont les morceaux arrivent emballés sous vide, dans un bol, de s’installer, armés de nos fourchettes à fondue, autour du caquelon.

Le carton d’instructions fournit également quelques conseils afin de déguster la fondue comme chez les Suisses, notamment en trempant son morceau de pain – qu’il faut toujours piquer dans la croûte – dans du kirsch (une petite bouteille d’alcool est fournie) avant de le napper de fromage fondu. Ça ajoute du punch et plaira à tous les bons vivants ! Autre astuce : ajoutez du poivre moulu dans votre assiette, trempez-y le tout avant d’engloutir pour que ce soit bien relevé. Deux commentaires : nous aurions aimé un pain plus frais – il n’était pas des plus moelleux, légèrement coriace sous la dent – et la portion de légumes marinés, qui vient contrebalancer le gras de la préparation, pourrait être plus généreuse.

En dessert, petits et grands seront amusés par les s’mores maison, qui viennent dans une barquette d’aluminium et qu’il suffit de faire cuire quelques minutes au four. Le restaurant propose sa variation plus « tartine » que sandwich, ce qui le rend un peu plus difficile à manger, avec un seul biscuit Graham – qui aurait pu être davantage moelleux – recouvert de chocolat noir, puis d’un carré de guimauve. Pas le meilleur s’mores que nous ayons dégusté de notre vie, mais c’est un clin d’œil de circonstance qui termine bien le repas.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE En apéro, on se réchauffe avec un mélange de vin chaud déjà préparé dans une petite bouteille de verre, qu’il suffit de réchauffer.

À boire

En apéro, pour se réchauffer en attendant de manger, le vin chaud qui accompagne le menu est fort satisfaisant. Le mélange est déjà préparé dans une bouteille de verre et il suffit de faire chauffer le tout dans une petite casserole à feu doux, quelques minutes. La préparation sent bon les agrumes et les épices comme la cannelle et l’anis étoilé, qui viennent aussi en épices entières, avec des rondelles d’orange déshydratées, pour faire joli en garniture.

La fondue au fromage se déguste normalement avec un vin blanc. Pour un accord réussi, pigez dans la sélection que propose l’Auberge sur sa boutique en ligne (ou directement sur place), qui comprend plusieurs vins suisses. Nous avons de la chance : nous mettons la main sur la dernière bouteille sur place du Matière à Discussion, par le très en vue Domaine du Nival. Le vignoble québécois propose ici un vin de caractère, aux arômes intenses, mais qui reste vif en bouche, fait à partir de vidal, un cépage très présent au Québec, et qui se marie très bien avec la fondue.

Le menu vient également avec un thé noir Camellia Sinensis, qu’il est recommandé de boire pendant le repas, avec de l’eau froide, pour aider la digestion.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’établissement est situé dans le Vieux-Montréal.

À savoir

L’après-ski de l’aubergiste est proposé au coût de 105 $ pour deux personnes dans le cadre de Montréal en lumière, du mercredi au dimanche, jusqu’au 27 mars. Le menu habituel (trois services à 75 $, avec un vacherin glacé pour dessert) et le coffret cadeau qui comprend une bouteille de Veuve Clicquot (145 $) continueront d’être proposés jusqu’à ce que le beau temps soit de retour. Pour commander, il suffit d’aller en ligne, puis de choisir entre la cueillette sur place et la livraison, offerte dans un périmètre limité.

426, rue Saint-Gabriel

Montréal

514 878-3561

> Consultez le site du restaurant