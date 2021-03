Tout comme les restaurants, les cafés n’ont toujours pas la permission d’accueillir de clients dans leurs espaces, à Montréal et dans les autres régions en zone rouge au Québec. Voici nos suggestions de cafés indépendants où faire le plein de bonnes choses à boire et à manger !

• Cafécoquetel

Ouvert récemment dans le quartier Villeray, ce café-buvette a tout pour plaire. On y sert le café du microtorréfacteur montréalais Zab, avec quelques spécialités qui changeront selon les saisons comme un latté rose et poivre ou un chocolat chaud au lait de céréales. En attendant de pouvoir s’y attabler à l’heure de l’apéro pour boire des spritz, negronis ou martinis, une ingénieuse carte de cocktails sans alcool à emporter est proposée, comme le « gen tonic », un mélange de 16 plantes et aromates. Pour manger, un joli menu sur le pouce, comprenant grilled cheese (croquant ou sucré), tartine de gravlax, feuilletés, salades et soupes. Du jeudi au mardi, commandes sur place. (avec Ève Dumas)

https://www.cafecoquetel.com/

• Café Dax

On se rend à ce café de l’avenue Van Horne dans Outremont notamment pour découvrir des maisons de torréfaction d’un peu partout à travers le monde. Sur place, des viennoiseries et pâtisseries d’artisans locaux (Guillaume, Dave Plant Food, Brioche à tête), un court menu et une belle sélection du caviste pour vous abreuver en délices alcoolisés. Ouvert tous les jours.

https://cafedax.com/

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LAPRESSE Le Café Éclair, dans le Mile End.

• Café Éclair

En plus de proposer d’excellents espressos à partir de grains des torréfacteurs The Barn (Berlin) et Bows & Arrows (Victoria), ce petit café-laboratoire du Mile End est aussi une micro-librairie, avec des titres minutieusement sélectionnés qui sortent des sentiers battus. C’est fort charmant et il y a aussi des petits trucs à grignoter, comme des viennoiseries.

https://cafeeclair.com/

• Café Humble Lion

Ouvert il y a huit ans sur Sherbrooke Ouest au centre-ville, ce café a aussi une antenne sur McGill (fermé les weekends). On s’y rend pour un latté et un scone sur le pouce, entre deux séances de lèche-vitrine. Leurs grains torréfiés sont aussi offerts sur place, ou sur la boutique en ligne.

https://www.facebook.com/CafeHumbleLion/

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CAFÉ IN GAMBA L’art latté est à l’honneur au Café In Gamba.

• Café In Gamba

Ce café troisième vague, qui compte deux adresses (du Parc, qui s’est récemment refait une beauté, et Saint-Viateur) est précédé par son excellente réputation. On y offre notamment découvrir leur grande variété de torréfacteurs, dont les grains de Zab, Structure, Saint-Henri ou 49th Parallel, aussi proposés sur la boutique en ligne. Pour se sustenter, un court menu de sandwichs, soupes, quiches, entre autres, est à l’honneur.

https://caffeingamba.com/

• Café Larue & Fils

Ce café indépendant de quartier compte désormais trois adresses : de Castelnau est, Jarry est et Saint-Zotique est. Dans tous les cas, on s’y arrête pour un café à emporter, du café en grains et pour attraper quelques grignotines au passage. Ouvert tous les jours.

https://www.facebook.com/caffedellavia

• Café Myriade

Depuis l’ouverture de son premier café il y a plus de 10 ans, le Café Myriade a gagné réputation et adeptes. L’entreprise compte désormais cinq emplacements : son joli café caché dans le sous-sol de la boutique Monaco, au centre-ville, deux sur le Plateau, un à Westmount et un à la Place du Dominion (présentement fermé). On s’y ravitaille tous les jours en excellents cafés de type « troisième vague », à accompagner de douceurs et viennoiseries vendues sur place. Cafés en grains (dont ceux du réputé 49th Parallel) et tous les accessoires pour le faire à la maison sont aussi proposés, sur place ou via la boutique en ligne.

https://cafemyriade.com/

PHOTO TIRÉEDE LA PAGE FACEBOOK DU CAFÉ NÉVÉ Les nouveaux biscuits de Pâques du Café Névé.

• Café Névé

Un des plus anciens cafés « troisième vague » de Montréal a lancé durant la pandémie son service « Névé online », avec livraison les mardis et samedis dans la métropole. Du café en grains s’y retrouve, ainsi que de l’équipement et des accessoires pour se faire un bon café à la maison, mais aussi quelques trucs à grignoter (dont les tout nouveaux biscuits de Pâques) et une belle sélection de vin nature. On peut aussi se rendre directement au café de la rue Rachel, ou aux succursales du Mile End ou sur Mont-Royal, pour faire le plein, tous les jours.

https://www.cafeneve.com/

• Café Olimpico

Cette institution de la rue Saint-Viateur ouverte depuis les années 70 n’est plus à présenter avec son café à l’italienne qui a de nombreux adeptes. En plus de la succursale du Mile End, l’Olimpico compte désormais deux autres adresses, toujours en action, dans le Vieux-Montréal (Hôtel William Gray) et au centre-ville, sur Robert-Bourassa. Idéal pour vos envies pressantes d’un café bien tassé ! L’endroit a aussi une boutique en ligne, où commander son iconique mélange maison en grains. Ouvert tous les jours.

https://cafeolimpico.com/

PHOTO DAVID BOILY LA PRESSE, LAPRESSE Une tartinade à l’avocat du Café Pista.

• Café Pista

Après avoir ouvert un premier emplacement sur Beaubien Est, le Pista a foncé avec l’ouverture en quelques mois de deux nouveaux cafés, en 2019 et 2020 : au centre-ville, près du métro Saint-Laurent, et sur Masson, où la chouette entreprise a installé son atelier de torréfaction. Les trois cafés sont ouverts tous les jours et accueillent la clientèle à la recherche d’un breuvage caféiné ou de café en grains de première qualité. Un court menu — sandwichs, viennoiseries, soupe, tartines — est proposé sur place et varie selon les endroits. Depuis peu, on peut aussi commander pour le weekend une boîte brunch « DIY » qui change chaque semaine (pour cueillette en succursale ou livraison). La boutique en ligne permet aussi de commander sacs de café, équipements ou marchandises.

https://cafepista.com/

• Café Sfouf

Ce charmant café du quartier Hochelaga-Maisonneuve est ouvert depuis 2014. Outre ses cafés et autres breuvages chauds (lait d’or, matcha, chai, thés, tisanes), l’endroit est reconnu pour ses tartines en plusieurs variations — salées, servies avec salade de chou, ou sucrées, servies avec fruits — et son brunch libanais proposé le weekend seulement. Commandes directement sur place, fermé les lundis.

http://cafesfouf.com/

• Café Saint-Henri & Maesmi

En 2021, Café Saint-Henri célèbre ses 10 ans d’existence. Le fondateur de l’entreprise qui compte plusieurs emplacements et deux ateliers de torréfaction (à Montréal et à Québec), Jean-François Leduc, vient de vendre ses actifs à Sébastien Grenache, mais l’identité du café, elle, ne devrait pas changer. Cinq des cafés montréalais (Saint-Henri, Marché Jean-Talon, Quartier Latin, Verdun, Mile End) ainsi que leur petite sœur, Maesmi, sur Masson, sont en fonction (celui situé au métro Square-Victoria est fermé pour l’instant). Les menus varient selon les endroits et on peut commander les cafés en grains torréfiés par l’entreprise en ligne.

https://sainthenri.ca/

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LAPRESSE L’espresso court du Caffettiera.

• Caffettiera Caffé Bar



Ouvert au cœur de l’été 2020, le Caffettiera Caffé Bar se veut un café à l’italienne, où on boit son espresso court debout, au comptoir, en grignotant un délicieux sandwich, et où on s’arrête pour l’apéro, en quête de grignotines et de spritz ! En attendant la réouverture des salles, l’endroit continue d’opérer, véritable oasis au cœur d’un centre-ville déserté. En plus de ses excellents cafés, le café propose un court menu pour les estomacs vides, des viennoiseries et autres douceurs à l’italienne, en plus d’une belle sélection de vins d’importations privés. Ouvert tous les jours, commandes directement sur place.

https://www.caffettiera.ca/home-fr

• Canadian Roasting Society

Enclavée entre l’autoroute 15 Sud et le canal de Lachine, la Canadian Roasting Society (CRS — Société de torréfaction du Canada) n’est pas des plus accessibles, mais vaut le détour, l’endroit ayant décidé d’ouvrir son espace au public les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h. Sur place, la formule est très simple : cafés et scones. Ces derniers, développés par la pâtissière Missy Hansen Murphy (Dreamy Dreamy Dreamy) font plutôt penser aux biscuits anglophones, mais sont ici servis avec un duo de crème vanillée et de confiture. Côté café, les mélanges et origines sont en rotation chaque weekend, dont les grains de Tunnel Espresso, qui appartient au cofondateur de CRS, Andy Kyres, et du café en grains est aussi proposé. (avec Ève Dumas)

https://www.canadianroastingsociety.ca/

• Cordovà Coffee & Cocktails

Ce petit café au cœur du quartier Saint-Henri est fort sympathique. On s’y rend pour un latté sur le pouce, mais aussi pour se sustenter : soupes et sandwichs du jour, pâtisseries et viennoiseries sont au menu, à commander au comptoir, ainsi que quelques breuvages et produits d’épicerie maison. Ouvert tous les jours.

https://www.facebook.com/cordova.st.henri

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LAPRESSE Le Crew Collective & Café dans le Vieux-Montreal.

• Crew Collective & Café

Fermé depuis décembre dernier, ce café troisième vague — un des plus impressionnants de Montréal, sans aucun doute — est de retour en force depuis le début mars. En attendant de pouvoir retourner s’attabler dans son espace de coworking, il est possible d’y commander à emporter son type de café favori, pâtisseries, bagel au saumon fumé et autres snacks. Du mercredi au dimanche, précommandes en ligne ou directement sur place.

https://crewcollectivecafe.com/fr

• Dispatch Coffee

Ce réputé café montréalais opère deux de ses trois emplacements : celui sur Saint-Zotique, où se trouve également la rôtisserie, et un deuxième sur Saint-Laurent, au coin Duluth. Tous les jours, on s’y rend pour combler ses envies caféinées, et aussi pour acheter du café en grains — on peut souscrire à l’abonnement mensuel afin de recevoir directement à notre porte leur café issu de sources éthiques, et livré à vélo. Sur place, différentes tartines, grignotines et viennoiseries sont aussi proposées pour se sustenter.

https://dispatchcoffee.ca/

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA FINCA Le nouveau marché local de La Finca.

• La Finca café & marché local

Prenant le taureau (de la COVID-19) par les cornes, ce lumineux café de la rue Bleury a transformé une partie de son espace qui pouvait accueillir groupes et réunions en marché local, et le résultat est fort joli. Donc, en plus de l’excellent café et de la petite carte à manger changeante de l’endroit, où tout est fait maison ou presque, on peut désormais s’y rendre du jeudi au dimanche pour faire le plein de café en grain, laits végétaux, accessoires pour le café, revues, gourmandises locales comme des confitures, des bonbons ou des terrines, produits d’épicerie et aussi quelques produits alcoolisés comme des bières, du cidre ou du vin nature. On aime ! Directement sur place, commandes avec livraison également possible.

https://www.lafinca.ca/

• Lapin Pressé

Pas de doute, cette pandémie a eu ceci de bon : les vins naturels sont désormais plus accessibles que jamais. Et les cafés et autres comptoirs et restos qui se sont reconvertis en cavistes à leurs heures en sont grandement responsables. Un de nos endroits préférés pour dénicher de petites perles est le sympathique Lapin Pressé, sur Laurier Est. L’endroit a de nouveaux proprios très motivés, et si les bons cafés, les viennoiseries, douceurs et emblématiques grilled cheese sont toujours au programme de l’endroit, il faut vous y rendre pour admirer leur sélection à boire, qui change très souvent. Pour surveiller les arrivages et réserver les quantités parfois très limitées, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ouvert tous les jours.

https://www.instagram.com/lapinpresse/

• Louisa, café de quartier

C’est l’an dernier qu’a ouvert à Bois-des-Filion ce sympathique et fort charmant café de quartier, projet d’un couple allumé qui amène en banlieue l’atmosphère et l’ambiance qu’on aime tant dans les cafés de quartier montréalais. En plus du café, on peut trouver tout pour remplir son frigo ici : des produits d’épicerie locaux, des plats préparés maison, des viennoiseries et autres douceurs, et une impressionnante sélection de vins nature. Une belle découverte !

https://louisacafedequartier.ca/

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MAISON LEAVES HOUSE Le café Maison Leaves House vend aussi des plantes.

• Maison Leaves House

Ce café qui compte trois adresses au centre-ville a ceci de particulier qu’il a pris le parti de n’offrir que des laits végétaux sur son menu de cafés et thés, et qu’il est aussi un repère pour les amoureux de verdure — on peut s’y procurer en tout temps (sur place, ou en ligne) plantes et cactus en pot pour sa maison. Un duo gagnant !

https://leaveshouse.com/

• Melk Café

Du temps — ô nostalgie ! — que le télé-travail n’était pas encore notre réalité quotidienne, le Melk du Vieux-Montréal était un de nos endroits favoris. Si cette succursale est actuellement fermée, celles du centre-ville (Stanley) et de Monkland sont toujours en action. Le café y est fort réussi (l’endroit torréfie ses propres grains de café, qu’on peut commander sur la boutique en ligne), mais on s’y rend aussi, notamment, pour les délicieux scones maison et autres douceurs à croquer sur le pouce. Ouvert tous les jours.

https://melk.cafe/

• Moustache Café

Cafés, un grand choix de smoothies véganes ou de jus frais pressés se ramassent sur le pouce au Moustache Café, un chaleureux établissement situé sur Beaubien Est. Des bols-repas santé et autres viennoiseries et douceurs sont aussi au menu, et on peut également commander le café en grains de l’endroit en ligne. Ouvert tous les jours.

https://www.moustachecafe.ca/

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU PAQUEBOT Les grains du micro-torréfacteur Zab, associé au Paquebot, s’achètent dans toutes les succursales.

• Paquebot Café

C’est un de nos cafés favoris à Montréal. Depuis l’ouverture de son premier quartier général, dans Rosemont, Le Paquebot a fait des petits, avec un comptoir sur Saint-Laurent, dans le Vieux-Montréal, et sur le Plateau, dans l’ancien Café Plume. La pandémie a forcé l’équipe à se réinventer ; de la nécessité sont nés un menu à emporter encore plus varié qu’avant (lasagne végé ou non, chili sin carne, mac n cheese), des produits d’épicerie divers et aussi une très belle sélection de vins natures et bières artisanales, offerte à prix d’amis. Le café en grain de Zab, qui est associé à l’entreprise, est évidemment à l’honneur, dans la tasse ou dans les sacs. On se rend sur place, ou on commande à la boutique en ligne — commandez avant 16 h pour recevoir votre livraison le lendemain. Ouvert tous les jours.

https://paquebot.ca/

• Pastel Rita

Difficile de ne pas tomber sous le charme du Pastel Rita, avec son design et ses couleurs qui semblent tout droit sortis d’un film de Wes Anderson. Depuis quelque temps, l’endroit situé sur Saint-Laurent, dans le Mile End, a changé de mains ; le propriétaire originel, Gabriel Malenfant (du groupe Radio Radio), a vendu une grande partie de ses parts à une nouvelle équipe, dont Jocelyn Despres, qui a travaillé dans plusieurs restos réputés de la métropole et aussi chez Paquebot Café. En plus du délicieux café de type troisième vague, on peut mordre à pleines dents dans le nouveau menu de sandwichs créé par des amis du Mousso et du Moccione, sans oublier de lorgner du côté de l’irrésistible sélection de vins nature et bières artisanales. Du mercredi au dimanche, commandes sur place.

https://www.facebook.com/cafepastelrita

• Pikolo Espresso Bar

Dans une récente publication sur Facebook, ce café de l’avenue du Parc se décrivait comme « un petit bar à espresso genre industriel-vintage où l’on sert des cafés de qualité et des pâtisseries fraîches faits avec amour depuis 2011 ». On ne saurait mieux dire ! À voir la file qui s’allongeait devant l’endroit lors de notre dernier passage, on peut dire que la fidèle clientèle continue d’être au rendez-vous. Ouvert tous les jours.

https://www.facebook.com/pikoloespresso

• Saison des pluies

C’est à l’automne dernier que ce café au nom poétique a ouvert ses portes dans Villeray. On s’y rend pour le café, mais aussi pour le court mais chouette menu de sandwichs (meatball, parmigiana, panini…), salades, soupes et viennoiseries. Un endroit à découvrir.

https://www.facebook.com/Saison-des-pluies

• Shaughnessy Café

Ouvert au cœur du Shaughnessy Village, ce café indépendant offre à la fois son propre mélange torréfié maison et celui d’autres torréfacteurs choisis. Des collations, grignotines et viennoiseries sont aussi offertes sur place pour les petits creux ! Ouvert tous les jours.

https://www.facebook.com/shaughnessycafe

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STATION W Le Station W propose des cafés ainsi qu’un menu assez élaboré, axé sur les déjeuners et les brunchs.

• Station W

Station W compte deux adresses : dans les shops Angus, à Rosemont, et à Verdun. En plus du café, l’endroit offre un menu assez élaboré, qu’on peut commander directement sur place ou à l’avance, en ligne. Déjeuner, brunch (pain perdu, quelqu’un ?), beau choix de tartines, grilled cheese ou sandwich, chili, salades, bols santé, ce n’est pas le choix qui manque ! Ouvert tous les jours.

https://www.station-w.com/

• Tommy Café

Ouvert d’abord dans le British Empire Building dans le Vieux-Montréal, le Tommy a connu un succès instantané. Depuis, l’endroit a fait des petits, avec une succursale sur Saint-Paul, toujours dans le même quartier et, depuis peu, sur Mont-Royal, dans le local du Baccaro Pizza, car le groupe Foodtastic est désormais propriétaire de l’enseigne depuis un an. Dans tous les cas, on peut y commander sur le pouce (ou en ligne avec possibilité de livraison avec DoorDash pour la succursale sur Saint-Paul) un menu assez élaboré surtout axé sur le brunch et le déjeuner. Ouverts tous les jours.

https://www.tommymontreal.com/