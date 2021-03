Le Restaurant de l’ITHQ lance son nouveau menu à assembler

Chaque session, les finissants de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) en Cuisine et gastronomie doivent créer et cuisiner un menu pour les clients du Restaurant de l’ITHQ et ainsi vivre une expérience qui se rapproche énormément de celle en restaurant.