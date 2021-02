Nos bonnes adresses pour un menu à emporter

Les salles à manger des restaurants situés en zone rouge n'ont toujours pas la permission de rouvrir. En attendant, il est toujours possible, heureusement, de commander des repas à emporter - oui, même après le couvre-feu de 20 h, pour les établissements qui offrent la livraison. Voici notre mise à jour de restaurants qui proposent des menus à déguster à la maison, à Montréal et ailleurs au Québec. N’hésitez pas à consulter également nos listes par quartiers et régions, au bas de cette page.