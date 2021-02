Le retour du duo du Lili. Co

C’est un restaurant que nous aimions beaucoup et nous n’étions pas la seule. Alors, nous sommes heureuse que le couple formé par le chef David Pellizzari et la maître d’hôtel Catherine Draws, du restaurant Lili. Co (fermé depuis 2018), soit de nouveau réuni (professionnellement) dans un projet très inspirant nommé Bar Bara, situé dans le quartier Saint-Henri. Il est mené de pair avec A5 Hospitality, particulièrement trois partenaires : Flore-Anne Ducharme (Hà), Nic Urli (Hà, Jatoba, Flyjin) et Jean-François Gervais (Piazza Sociale).