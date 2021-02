Le menu variera au gré des humeurs et envies du chef, mais les pâtes fraîches occuperont toujours une place centrale dans la carte, comme ces fusillis au beurre de carottes avec rapinis et olives déshydratées.

C’est un restaurant que nous aimions beaucoup et nous n’étions pas la seule. Alors, nous sommes heureuse que le couple formé par le chef David Pellizzari et la maître d’hôtel Catherine Draws, du restaurant Lili. Co (fermé depuis 2018), sont de nouveau réunis (professionnellement) dans un projet très inspirant nommé Bar Bara, situé dans le quartier Saint-Henri. Il est mené de pair avec A5 Hospitality, particulièrement trois partenaires : Flore-Anne Ducharme (Hà), Nic Urli (Hà, Jatoba, Flyjin) et Jean-François Gervais (Piazza Sociale).

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Depuis la fermeture du Lili. Co, le chef est notamment passé du côté du Boulevardier, dans le Germain Montréal, mais la pandémie a eu raison de son poste. Puis, il s’est posé quelques mois au Darna Bistroquet, où il s’est amusé avec la cuisine marocaine. De son côté, Catherine Draws a notamment officié derrière le bar du Monarque, mais avec la fermeture des salles des restaurants, elle s’est consacrée à ses deux enfants. Les deux peuvent ici faire briller leurs talents communs dans ce local qui se destinait à être une brasserie vietnamienne avant la pandémie.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le chef David Pellizzari et la maître d’hôtel Catherine Draws se sont fait connaître avec leur projet Lili. Co. Les voici de retour au Bar Bara, dans Saint-Henri.

Tout a commencé par un simple coup de fil que Catherine Draws a passé à Nic Urli, un ami de longue date. « Cela faisait un moment que j’avais envie de travailler avec Nic. J’ai toujours beaucoup aimé ses projets », explique celle qui s’occupe notamment de la très inspirante et vivante sélection de vins de l’endroit, qui occupe plusieurs étagères dans le petit coin « caviste » du local. « Je veux offrir une sélection intéressante à petits prix, pour que les gens du coin puissent venir ici sans que ce soit un luxe. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La sélection de vins est à l’avenant, et pensée dans un désir d’accessibilité pour les gens du quartier.

Les cinq partenaires ont imaginé leur nouvel établissement selon leurs envies, mais aussi en complémentarité avec les autres tables des environs. Comment décrire le Bar Bara ? « C’est un bar à vin où il y a une cuisine italienne et un marché, mais c’est aussi un endroit où venir chercher un café tôt le matin », résume Mme Draws. Ouvert tous les jours, du matin au soir, l’endroit offrira ainsi des « réponses à tes besoins », quels qu’ils soient, espère-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE En plus des pâtes, des antipastis comme des polpettes de viande ou encore une salade de brocolis grillés apparaissent au menu.

Quant aux plaisirs gourmands, ils sont nombreux ! Dès le matin, une appétissante sélection de pâtisseries et de douceurs maison, créations du talentueux pâtissier Kevin Bouchard, du pain de Miette Boulangerie, et du café (collaboration avec Zab Café) sont proposés. Puis, la carte du jour se décline en différents antipasti (champignons marinés, polpettes de viande, brocolis grillés), pastas et sandwichs du jour sur focaccia maison.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Au bar, les douceurs du jour, œuvre du pâtissier Kevin Bouchard, sont à l’honneur.

« À peu près tout sera transformé et fait sur place, c’est vraiment ça le cœur de notre vision », explique le chef qui a des racines italiennes et dont un des plus vieux souvenirs d’enfance est de confectionner des gnocchis avec sa grand-mère. « Sinon, j’adore jouer avec les légumes, et il y aura toujours des pâtes fraîches, mais je me laisse l’espace pour évoluer et transformer le menu au fil du temps. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Au centre de l’espace, une longue table communale accueille pour l’instant divers produits d’épicerie.

Ouvert tous les jours, commandes directement sur place ou en ligne, livraison possible.

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

