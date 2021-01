Salle climatisée : salle fraîche et évolutive

Dans une petite salle étroite — qui accueillait juste avant le restaurant Fortune — se conjuguent de grands talents. Copains d’assez longue date — ils se sont croisés et relayés en cuisine et en salle à la Maison publique —, Brendan Lavery, Harrison Shewchuk et Darcy Gervais-Wood tournaient un peu en rond dans leurs restaurants respectifs. « Rien à perdre, se sont-ils dit. On se lance ! »