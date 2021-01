Deux fois plus de Vin Mon Lapin

Vin Mon Lapin a rouvert ses portes la semaine dernière, avec le double de sa superficie d’origine et un design tout frais signé Zébulon Perron.

Ève Dumas

La Presse

Ayant fait de bonnes affaires tout l’été avec sa rôtisserie Casgrain BBQ (qui doit renaître sous peu, soit dit en passant !), l’équipe menée par Marc-Oliver Frappier et Vanya Filipovic a pu se consacrer presque exclusivement aux rénovations de l’ancienne Biérothèque à l’automne.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le restaurant Vin Mon Lapin vient de doubler sa superficie.

Le sommelier Alex Landry, le maître d’hôtel Marc-Antoine Gelinas et la chef Jessica Noël sont maintenant partenaires.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Il ne faut pas manquer les chowder fries de Marc-Olivier Frappier par les temps qui courent !

« C’est un genre de Mon Lapin 2.0, plus adulte, déclare la copropriétaire et sommelière Vanya. J’ai toujours rêvé d’avoir une boutique de vin et c’est un peu ce à quoi ressemblera le restaurant en attendant la réouverture des salles à manger. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Voilà un sandwich géant digne de Mon lapin : baccala (morue) et chicharron (peau de porc soufflée).

La cuisine proposera un bon nombre d’articles et de petits plats apéritifs permettant d’amener l’esprit des cavistes européens chez soi. Quelques plats plus costauds seront aussi au menu à emporter.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La copropriétaire et sommelière Vanya Filipovic a toujours rêvé d’avoir une boutique de vin. Voilà que son resto se rapproche des caves à manger parisiennes !

Il y aura à l’occasion des propositions éphémères, au gré des envies du chef Marc-Olivier, présentement passionné des chowder fries, ces délicieuses frites maison dégoulinantes de chaudrée de mactres de Stimpson, comme on a pu en manger au McKiernan et au Liverpool House. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à ce qui se trouve dans le frigo et sur la table à desserts !

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la table des pâtisseries (salées et sucrées) et au réfrigérateur rempli de délices !

Ouvert de midi à 19 h, du jeudi au dimanche, l’endroit se veut accueillant et accessible pour la clientèle de quartier qui déambule rue Saint-Zotique. On pourra ainsi commander sur place, à la dernière minute, ou commander d’avance sur le site, à partir du mercredi.

> Consultez le site du restaurant