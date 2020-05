Takeout: six pique-niques et une pizza!

Avec l’arrivée du beau temps et de la permission de pique-niquer à deux mètres, chacun sur sa nappe à carreaux, les restaurants ont commencé à proposer de fort jolis paniers à emporter. Et on s’attend à ce qu’un grand nombre de chefs adaptent leur offre de takeout pour que leurs plats soient plus faciles à manger sur l’herbe.

Ève Dumas

La Presse

La Prunelle

En plus de sa « Cantine de rue » éphémère, ce restaurant Apportez votre vin de l’avenue Duluth a conçu une jolie boîte pique-nique en consigne qui comprend nappe, ustensiles, etc. Elle contient aussi limonade maison, plat principal (poisson ou viande), salade et dessert, tout en double. Il est possible d’y ajouter des huîtres et d’autres produits de la « cantine » éphémère de La Prunelle. À compter de demain, qui plus est, le restaurant recevra des chefs invités la plupart des dimanches. Ils concocteront le menu du jour, ainsi que le pique-nique. Le 31 mai, c’est un groupe d’amis, dont trois ont travaillé au restaurant Le Mousso, qui sera sur place pour préparer un barbecue aux parfums du Moyen-Orient. Puisque La Prunelle ne vend pas de vin, il faudra apporter le sien ou boire du kombucha à la framboise concocté par ces as de la fermentation que sont Francis Blais, Camilo Lapointe-Nascimento, Alexis Demers et Martin C. Pariseau. Les profits et les pourboires seront remis à un organisme choisi par le groupe. Cette semaine, c’est le réseau des Banques alimentaires du Québec qui bénéficiera de l’évènement. La Prunelle est ouverte du jeudi au lundi, de 13 h à 18 h.

Maison publique

PHOTO FOURNIE PAR MAISON PUBLIQUE Le premier « Maison Picnique » du restaurant Maison publique contenait deux scones, du saumon fumé avec yogourt au raifort, un sandwich maiale tonnato (porc avec sauce au thon dans une foccacia), une grande salade césar et un gâteau au fromage et sucre à la crème.

Le restaurant de Derek Dammann propose son Maison Picnique pour deux personnes. Le week-end dernier, on y trouvait deux scones, du saumon fumé avec yogourt au raifort, un sandwich maiale tonnato (porc avec sauce au thon dans une foccacia), une grande salade césar et un gâteau au fromage et sucre à la crème. Tout ça pour 44 $. Mais ne vous attachez pas trop à ce menu, car l’offre changera régulièrement. Le sommelier du restaurant est disponible pour vous conseiller des « vins de parc ». Ouvert du vendredi au dimanche.

Le Roseline

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSELINE Au menu pique-nique du Roseline : soupes, salades, sandwiches, quiche, frites et desserts.

Le Roseline, situé sur le boulevard Saint-Laurent, entre Saint-Joseph et Laurier, vous invite à commander directement à son comptoir, du mardi au samedi, entre 11 h 30 et 14 h. Au menu de jour, plus simple que celui du soir : soupes, salades, sandwiches, quiche, frites et desserts. Vous n’aurez qu’à traverser la rue pour manger dans le petit parc Lahaie. Le menu pique-nique se trouve sur les comptes Facebook et Instagram du Roseline.

Montréal Plaza

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Montréal Plaza

Le week-end dernier, le restaurant de Charles-Antoine Crête et de Cheryl Johnson mettait sa « Boîte à lunch Sputnik » au menu pour la première fois. Elle comprenait une salade de homard, d’asperges, de rhubarbe et de mayo à l’estragon, une trempette d’esturgeon avec tortillons et crudités, un sandwich au porc frit « Tonkatsu » et des biscuits sandwichs à la mélasse. Ce pique-nique pour deux est proposé à 48 $. La cave du Plaza vous fera peut-être aussi de l’œil, avec sa généreuse sélection.

Rhubarbe

PHOTO FOURNIE PAR LA PÂTISSERIE RHUBARBE La tarte au concombre de Rhubarbe est parfaite pour les pique-niques.

En mode « parc » (Laurier ou autre), Rhubarbe fait dans les sandwiches (œufs, gravlax, etc.), les salades (concombre ou asperge et ail des bois, par exemple), la quiche et, bien entendu, les pâtisseries. Des popsicles, des boissons fraîches, du vin et bien d’autres alléchants produits s’ajoutent à l’offre. On consulte le compte Instagram @rhubarbe_mtl pour le menu du jour (mardi au dimanche).

Une pizza Moleskine au parc

PHOTO FOURNIE PAR LE MOLESKINE On peut commander cette pizza Suave pour livraison dans un des quatre parcs montréalais desservis par le Moleskine, pendant la belle saison.

La pizzéria a décidé de livrer ses Marguerite, Formaggi, Suave, Piccante et autres délicieuses galettes napolitaines dans quatre parcs de Montréal, pendant la belle saison : Jeanne-Mance, Lafontaine, Laurier et Baldwin. Du mercredi au dimanche, entre 17 h et 21 h, on appelle au 514 903-6939 pour passer sa commande. Ajoutez une bouteille de vin d’artisan à votre commande et l’affaire est pique-nique !

La Cabane d’à côté

PHOTO FOURNIE PAR LA CABANE D’À CÔTÉ Non seulement le panier de pique-nique de la Cabane d’à côté sera-t-il rempli de délices saisonniers, qui poussent et qui paissent sur place, mais le décor dans lequel vous pourrez le savourer (en respectant les consignes de distanciation) sera tout aussi grisant.

Comme toujours, l’équipe de Vincent Dion-Lavallée a trouvé une formule alléchante à souhait. Non seulement le panier de pique-nique de la Cabane d’à côté sera-t-il rempli de délices saisonniers, qui poussent et qui paissent sur place, mais le décor dans lequel vous pourrez le savourer (en respectant les consignes de distanciation) sera tout aussi grisant. Le verger de la Cabane est tout simplement magique, encerclé de conifères qui lui donnent un air à la fois champêtre et nordique. On réserve son panier (à 75 $ pour deux personnes) pour une semaine donnée (du 4 au 7 juin, par exemple) et on le cueille la journée (ensoleillée) de son choix, entre midi et 20 h. Le service se fera sur la terrasse. Il suffira à l’équipe d’ajouter au panier les grillades qui vous seront servies chaudes. Il n’est pas permis d’apporter son alcool. On pourra se choisir du cidre ou du vin sur place. La Cabane a toujours droit à des exclusivités, notamment de nos vignerons québécois les plus courus.

