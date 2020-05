À emporter : Le Marconi simplifié

Plus le confinement dure, plus on s’ennuie des visages familiers de nos restaurateurs préférés. Par chance, ils sont tous en train de rouvrir les uns après les autres. Pour survivre, mais aussi pour continuer de servir leurs habitués en manque de contact humain... et de bons petits plats. Un des derniers en liste : le Marconi.