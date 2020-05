(Paris) Le déconfinement s’est accéléré mardi dans plusieurs pays pour tenter de relancer des économies paralysées par le coronavirus, qui a déjà fait plus de 250 000 morts et poursuit sa progression notamment en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Philippe SCHWAB

Agence France-Presse

Signal fort, la Bavière, l’un des États régionaux les plus peuplés et les plus prospères d’Allemagne, a annoncé mardi la réouverture de ses restaurants à partir du 25 mai, en dépit des consignes de prudence de Berlin.

L’Autriche voisine s’est de son côté dite confortée dans sa volonté d’en faire de même dès le 15 mai après une première étape de déconfinement « très bien gérée », sans rebond des contaminations.

À Vienne, la capitale, un musée a même commencé à collecter masques usagés et dessins d’enfants pour raconter le confinement aux générations à venir.

Mais la pandémie née fin 2019 en Chine et qui contraint plus de la moitié de l’humanité à se confiner est loin d’être jugulée et elle ne le sera qu’avec la découverte d’un vaccin ou d’un remède, insiste l’Organisation mondiale de la santé (OMS).