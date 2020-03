« Je dois engager des employés, ce qui est une bonne chose ! », lance Brodie Somerville, qui vient d’ouvrir le comptoir fast food végétarien Maynard dans le lumineux local de la rue Prince-Arthur où il y avait auparavant le Bristol Chai.

Émilie Côté

La Presse

Amoureux de la ville de Nashville, Brodie Somerville adore la bouffe du sud des États-Unis, mais il ne mange pas de viande. Il n’est pas le seul puisque son petit restaurant d’une douzaine de places – judicieusement situé dans le Ghetto McGill – attire déjà beaucoup de clients.

Le chef se sert de l’unami des champignons pour faire son burger végane et son sandwich BBQ (façon porc effiloché). Il propose deux recettes de macaroni au fromage ; la version végane a une sauce composée de levure nutritionnelle et de moutarde de Dijon et la végétarienne est plutôt une déclinaison de béchamel avec du fromage en grains.

Autre plat au menu : le tofu frit « Nashville », résultat de trois jours de préparation et de macération. Avec la poutine sans frites et les biscuits Oreo frits dans le Dr Pepper, nous sommes dans la « décadence ».

« Disons qu’on reconnaît dans quel restaurant je travaillais avant », lance l’ancien boulanger du Pied de cochon et de sa cabane. Pour davantage de fraîcheur, il y a une salade de chou au menu et des spéciaux de la semaine qui vont changer selon les produits de saison. Mercredi dernier, on pouvait y manger une salade de betteraves, alors que la boisson gazeuse maison en vedette était aux baies d’argousier et sirop d’érable. « Je suis fou de fermentation, donc cela se verra aussi sur le menu », ajoute Brodie Somerville.

30, rue Prince-Arthur Ouest

