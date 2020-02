Diego Moya et Pascaline Lepeltier, du restaurant Racines, à New York, seront au Foxy samedi prochain.

Samedi prochain, le restaurant Foxy reçoit la sommelière Pascaline Lepeltier et le chef Diego Moya, du restaurant new-yorkais Racines.

Ève Dumas

La Presse

Mme Lepeltier cumule les titres : Master Sommelier (2014), meilleure sommelière de France (2018), première femme lauréate en sommellerie du concours des meilleurs ouvriers de France (2018) et personnalité de l’année 2019 de la Revue du vin de France.

Contrairement à la grande majorité des sommeliers de concours, Mme Lepeltier préfère les vins naturels. « Je me vois comme un symbole de la nécessité de réfléchir à ce qu’on boit, à ce qu’on mange, à ce qu’il faut faire pour arrêter de massacrer les sols, et essayer d’être moteur pour transformer toute l’agriculture », avait-elle déclaré à l’Agence France-Presse, en janvier 2019.

Au Foxy, l’experte proposera entre autres quelques-uns des vins qu’elle élabore dans les Fingerlakes avec le vigneron Nathan Kendall, sur un repas en cinq services (80 $ avant vins, taxes et service) cuisiné par le chef du Racines Diego Moya.

Au menu : beaucoup de légumes, un peu de poisson, de la viande en accompagnement.

