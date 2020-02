Tastet et Paperole proposent Montréal Top 100 – Boire et Manger.

Voici une belle association que celle du site web Tastet, spécialisé en recommandations gourmandes à Montréal et ailleurs au Québec, et de l’éditeur Paperole, qui propose cartes postales, livres, affiches et accessoires illustrés par des artistes talentueux d’ici.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ensemble, ils offrent ce joli projet – le premier d’une longue série, disent-ils –, le Montréal Top 100 – Boire et Manger. Se présentant sous forme de carte illustrée par Francis Léveillée, ce guide rassemble 100 coups de cœur (cafés, restos, aires de restauration, bars à vin, diners, etc.), minutieusement sélectionnés pour leur expérience, leur qualité culinaire, leur ambiance, leur service ou leur décor.

Classiques, nouveautés courues, incontournables s’y côtoient allègrement, le tout imprimé sur du papier canadien 100 % recyclé.

12 $, offert en ligne sur le site de Paperole ou de Tastet.

