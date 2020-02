La scène gastronomique montréalaise se réinvente sans cesse. Ouvertures de restaurants, nouveaux menus, évènements… Nous vous présentons chaque semaine ce qu’il ne faut pas manquer pour bien boire et bien manger.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Deux occasions spéciales se présentent ces jours-ci, parfaites excuses pour visiter deux établissements du groupe Signé Toqué ! De un, le Toqué ! revient pour la cinquième fois avec son populaire Menu jeunesse : jusqu’au 8 avril, les 18 à 30 ans peuvent profiter d’un menu cinq services, incluant trois verres de vin et un café, pour 102 $ par personne, ce qui représente un rabais non négligeable de 35 % sur le prix courant (réservation par téléphone seulement au 514 499-2084, sur présentation d’une carte d’identité à l’arrivée).

De deux, la Brasserie T ! du DIX30 célèbre l’arrivée de la truffe noire de la Drôme, avec un menu spécial, servi seulement les 5 et 6 février (trois services pour 85 $), où on promet de la truffe dans chaque service, ainsi qu’un brunch sous le signe de la truffe les 8 et 9 février (deux services, 41 $). Il reste encore quelques places, donc hâtez-vous si cela vous intéresse !

