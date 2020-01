Cuisine « thaïwaiienne » et culture hip-hop chez The Farsides

Voilà plus de cinq ans que le restaurateur John Edward Gumbley, président du groupe Jegantic (Bord’Elle, Muzique) et ses collaborateurs rêvent à ce projet d’envergure qu’est The Farsides, qui a trouvé assise depuis trois semaines dans le Vieux-Montréal, à l’intérieur d’une toute nouvelle construction rue Notre-Dame, tout juste à l’ouest de McGill.