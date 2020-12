Le chef et restaurateur Danny St-Pierre revient à ses débuts en restauration en préparant de la pizza spongieuse et moulée à l’américaine.

Alors que cette deuxième vague force de nouveau la fermeture des salles de restaurant, nos critiques vous présentent les meilleures options de plats à emporter en ville. Aujourd’hui : Accommodation Danny.

Marie-Claude Lortie

La Presse

Le projet

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pizza à la soupe à l’oignon

Le chef et restaurateur Danny St-Pierre a piloté beaucoup de projets de restauration dans sa vie. On l’a vu avenue du Parc, avec sa Petite Maison ; à Sherbrooke, avec Auguste ; jadis, il fut chez Derrière les fagots, à Laval, pour ne nommer que quelques adresses. Et bien sûr, on l’a vu à la télé à travers les années. Sa dernière création ? Une pizzeria singulière à Saint-Lambert, Accommodation Danny, installée dans un ancien local de restauration maintenant uniquement consacré aux plats à emporter et partagé avec le Victoria BBQ. Le chef revient ainsi à ses débuts en restauration en préparant de la pizza spongieuse et moulée à l’américaine. On appelle ça « Detroit style », mais on pourrait dire aussi qu’il s’agit de focaccia modifiée. Donc, on n’est pas du tout dans le monde napolitain, où la pizza cuite sur le bois est mince en son centre et charnue sur le pourtour, mais plutôt face à des pizzas rondes et rebondissantes, levées, canevas idéal pour s’éclater sur le thème du fromage fondu en particulier et du réconfort en général.

À manger

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pizza aux poivrons confits

Au menu, on retrouve essentiellement de la pizza. Mais de la pizza originale. Pas américaine, pas italienne non plus. Sûrement québécois. Ma préférée, parmi celles que j’ai goûtées ? Celle à la soupe à l’oignon, dont la première bouchée, dévorée dans la voiture, sous la pluie, parce que j’avais trop faim pour attendre d’être rentrée à la maison, fut sans aucun doute la plus délicieuse.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Salades de céleri rémoulade et de chou

Puisque cette invention baroque est garnie d’une très généreuse portion de fromage de type mozzarella La Brique, québécois, fondu et d’une compotée d’oignon, on dirait effectivement qu’on mord dans de la soupe à l’oignon sous forme de pizza. Puristes, s’abstenir. J’aurais pu prendre de la pizza à la viande fumée, au poulet « Buffalo » ou au boudin, etc. Le menu est très varié. J’ai opté en deuxième lieu pour celle aux poivrons confits, légèrement sucrés, et à la ricotta, et ce fut aussi fort délectable. Mais la pizza n’est jamais aussi bonne, arrivée à la maison, que dégustée dans les minutes suivant la sortie du four.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Brownie au sésame avec sauce au caramel salé

Je recommande donc de peut-être lui redonner un petit coup de chaleur en arrivant à destination, comme on le suggère sur le site web. Le tout était accompagné de salades en entrée, dont un céleri rémoulade classique, bien fait, une généreuse portion de betteraves rôties, avec quelques canneberges, tranches de radis et pistaches. La salade de chou se tire aussi bien d’affaire, car elle n’est ni crémeuse ni sucrée. On aime. La liste des desserts est aussi intéressante : cannoli à la pistache et aux clémentines, tarte au citron et brownie au sésame avec sauce au caramel salé (un grand moment). Il s’agit d’une très belle variation un peu moyen-orientale sur un thème connu. Et ce n’est pas un brownie qu’on achète ou un petit morceau de tarte pour 9 $, mais bien trois ou quatre, voire six portions. À ne pas rater.

À boire

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Choix de bouteilles de vin

Jolie sélection de crus actuels, de petits producteurs. Traditionnellement, en Italie, la pizza s’accompagne de bière. Mais on n’est pas du tout en Italie et plutôt solidement en terrain atypique ici, donc ces bouteilles accompagnent parfaitement bien l’esprit et les saveurs variées de la nourriture. Il y a des bulles, des blancs, des rosés et des rouges. Et on peut autant avoir un vinho verde portugais à 29 $ qu’une bouteille de vernaccia di San Gimignano à 70 $. La carte comprend même un vin de Nouvelle-Écosse.

À savoir

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Accommodation Danny est installé dans un ancien local de restauration maintenant uniquement consacré aux plats à emporter et partagé avec le Victoria BBQ.

Le prix pour les pizzas de 9 po varie de 14 $ à 25 $ et les accompagnements, de 6 $ à 9 $. Les desserts à partager se vendent 9 $. Accommodation Danny est très populaire, donc il est préférable de passer la commande au téléphone, à l’avance, pour ramassage à une heure précise, si on ne veut pas attendre en file trop longtemps. Les mardis et mercredis, la maison offre un menu familial — deux pizzas, trois accompagnements, un dessert — pour 59 $. L’endroit est ouvert du mardi au samedi, de midi à 20 h. La maison sera fermée pour les vacances, du 20 décembre au 4 janvier.

571, avenue Victoria, Saint-Lambert. 514 506-3444.

