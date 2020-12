Sortir des sentiers battus et réimaginer l’expérience gourmande hors des salles de restaurants. Voilà les nouveaux défis — parmi tant d’autres — qui se présentent aux restaurateurs, alors que le confinement ne semble pas près de se terminer.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

En 2019, le groupe Barroco (Foeigwa, Atwater Cocktail Club) a remporté un succès instantané avec l’ouverture dans Pointe-Saint-Charles du Fugazzi, une pizzéria de quartier.

Avec la pandémie, l’endroit a dû repenser ses façons de faire afin de répondre à la forte demande de ses pizzas en formule à emporter, nous explique Roberto Porres, copropriétaire.

S’il était dans les cartons d’ouvrir éventuellement d’autres Fuggazi, la situation actuelle a en quelque sorte accéléré les choses et voici que l’équipe débarque dans le Mile End avec le nouveau concept du Fugazzi Presto, qui ouvrira ses portes le mardi 8 décembre, avec un décor signé par les Gauleys Brothers, les mêmes qui avaient signé l’esthétique éclatée et nostalgique des années 90 du premier Fugazzi.

L’endroit n’offrira pas de service aux tables, mais se veut un comptoir où on peut commander sur le pouce pizzas, entrées, salades et desserts.

On y retrouve la recette qui a fait le succès du Fugazzi : des pizzas artisanales 12 pouces à base de farines biologiques québécoises et d’ingrédients frais, avec des options véganes et sans gluten, cuites à la commande en 90 secondes presto !

Pour célébrer l’ouverture, le Fugazzi Presto offrira gratuitement la pizza Margherita tout au long de la journée. Oui, vous avez bien lu ! Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Fugazzi Presto sera ouvert sept jours sur sept, commande sur place, en ligne ou par téléphone.

5317, boulevard Saint-Laurent, Montréal

> Consultez le site du Fugazzi Presto