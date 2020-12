Situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, Le Flamant a toujours des pâtes fraîches à son menu. L’établissement a décidé, alors que la fermeture des salles à manger se poursuit jusqu’à l’année prochaine, de miser sur ce mets réconfortant par excellence en lançant le concept éphémère Maison des pâtes maison à l’intérieur de ses murs.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ainsi, du jeudi au dimanche, une courte carte renouvelée chaque semaine propose cinq plats de pâtes, ainsi que deux salades.

L’endroit, qui se démarque depuis son ouverture par ses combinaisons audacieuses et l’utilisation d’ingrédients qui sortent des sentiers battus, continue dans cette lignée avec des plats comme une soupe tum yum à la citrouille et dumplings de porc et crevettes, des pappardelle au cacao avec ragoût de queue de bœuf ou, encore, en salade, des pleurotes rôtis avec mascarpone maison au sumac et riz sauvage.

Une section épicerie rassemble de son côté des pâtes maison, vendues en portions individuelles, et des sauces diverses, en plus des populaires « pré-mix » à cocktails, très inventifs (piña colada aux noyaux de cerise, daiquiri à l’ananas et citron confit…), auxquels il suffit d’ajouter de l’alcool une fois à la maison.

On peut commander à l’avance par téléphone, et venir cueillir le tout sur place.

4043, rue Ontario Est, Montréal, 514 543-4245.

