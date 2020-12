Idée pour amateurs de grands repas gastronomiques qui se sentent abandonnés depuis le début de la pandémie, la fermeture des frontières et celle des grandes tables : laissez non seulement les restos venir à vous, mais la chef aussi, et d’aussi loin que Le Bic. Le samedi 5 décembre, Colombe St-Pierre, de Chez St-Pierre, sera en effet à Montréal pour livrer elle-même des boîtes contenant des repas huit services inspirés par un menu venu du bout du monde.

Marie-Claude Lortie

La Presse

Cette grande visite aura lieu dans le cadre d’un évènement international de performances gastronomiques appelé Gelinaz où la Québécoise représente le Canada presque chaque année maintenant. Cette année, des chefs d’un peu partout sur la planète — ça va de Hong Kong au Brésil, en passant par l’Inde, le Portugal, le Pérou, l’Argentine ou la Corée du Sud, entre autres — s’échangeront des menus, mais dans l’anonymat. Donc, Colombe St-Pierre cuisinera les recettes de quelqu’un d’autre — ou plutôt suivra certaines de ses directives —, mais ne saura rien de l’origine du menu. Seuls objectifs : il faut que ce soit délicieux, créatif, et que le tout corresponde aux balises établies.

« Je vais être là, moi-même, pour apporter mes boîtes à Montréal. On essaie de s’installer devant un théâtre », explique-t-elle. Ça sera à l’extérieur. Il y aura déjà au moment de la livraison une atmosphère festive « techno-gitane » avant que les convives ne repartent déguster le contenu de leurs boîtes à lunch gastronomiques, à distance.

Notons qu’il s’agit d’un grand luxe pour les épicuriens curieux de goûter au travail de cette chef reconnue internationalement puisque chaque boîte huit services pour deux personnes se vend 500 $.

Le même évènement aura lieu à Québec, le 4 décembre, et au Bic, le 3 décembre. Réservation : 418 736-5051

