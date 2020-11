Les salles des restaurants sont à nouveau fermées dans les zones rouges du Québec. Nous voici revenus à la case départ ? Pas tout à fait, car durant la première vague, de nombreux établissements se sont fait la main et ont développé des offres uniques et bien pensées à emporter. Voici une sélection de restaurants qui proposent des menus à déguster à la maison, dans la grande région de Montréal et à Québec.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Nouveautés de la semaine

• Accommodation Danny Saint-Lambert

Danny St Pierre a trouvé une nouvelle maison pour son projet Accommodation Danny, consacré à la pizza. Il s’est installé depuis quelques jours à Saint-Lambert, et partage son local avec Victoria BBQ, un nouveau projet qui vient diversifier l’offre gourmande en ville. Le chef a pour inspiration libre les pizzas style Detroit et nous vous confirmons que c’est absolument décadent, un vrai plaisir coupable. Les pizzas de 9 pouces sont proposées en plusieurs déclinaisons originales – Super champignons avec béchamel, Escargots à l’ail, Comme une soupe à l’oignon, Boudin noir croustillant. Des accompagnements, qui peuvent être transformés en salades repas, des desserts et une belle carte des vins complètent la sélection. Du mardi au samedi, commandes sur place ou par téléphone, livraison offerte avec UberEats et DoorDash.

https://www.facebook.com/accommodationdanny

• Agrikol

Cet établissement dédié à la cuisine haïtienne propose ses classiques à emporter pour ajouter du soleil dans sa journée, comme le griot, le poulet jerk, la citrouille coco curry, un plat de saison, ou encore du kabrit grillé, servi généralement avec du plantain et des accras. Du mercredi au dimanche, pré-commandes dès 10 h par téléphone, cueillette sur place dès 16 h, livraison également offerte.

https://www.facebook.com/restaurantagrikol

• Bar Pamplemousse

Ce sympathique bar du centre-ville offre son menu à emporter, dont ses délicieuses pizzas cuites au four à bois, dans des saveurs inusitées comme poulet au beurre ou même à l’okra ! Déclinaisons autour du poulet jerk (rôti au four à boir ou en sandwich sur pain brioché) et des à côtés tout aussi inspirants pour vous dépayser les papilles – frites de yuca, accras de morue, cari aux pois chiches – sont au menu, sept jour sur sept. Commandes en ligne ou par téléphone pour cueillette sur place, livraison avec Uber Eats, DoorDash et Skip the dishes.

http://www.barpamplemousse.com/?fbclid=IwAR3X0Lekz2GbWYjNxo4pdAAD9sam8KRhNsJoISTO9o3Tw7bgopDKbHUllAg

• Le Blind Tiger par Le Blind Pig

Le Blind Pig, populaire brasserie d’Hochelaga-Maisonneuve, se réinvente durant cette deuxième vague avec le pop-up Le Blind Tiger, dédié à la nourriture thaïe, de quoi vous réchauffer pendant les temps frisquets. Le menu, alléchant, propose des plats classiques de cette cuisine relevée et parfumée comme les gai thaawt, délicieuses ailes de poulet marinées à la racine de coriandre et glacées à la lime et ail frit ou bien sûr le classiques pad thaï. Pour commander, on précommande par téléphone ou directement sur place, livraison avec DoorDahs, du jeudi au samedi.

• Le Millen

Un lecteur nous écrit pour nous recommander chaudement Le Millen, un établissement « apportez votre vin » du quartier Ahuntsic et ses plats « incroyables ». Chaque semaine, un menu à emporter est proposé – cette semaine, on promet une tartiflette notamment. Le tout, à prix compétitif. Du mercredi au dimanche, on précommande rapidement par téléphone, car le tout s’envole rapidement. Cueillette directement au restaurant.

https://www.facebook.com/lemillen

• Les Botanistes

À Québec dans le Vieux-Port, Les Botanistes, un projet qui veut mettre en valeur le meilleur du règne végétal, offre d’inspirants menus pour deux ou une personne, qui varient chaque semaine, et une sélection d’entrées et de plats à l'avenant. Du jeudi au samedi, précommande en ligne, cueillette sur place.

https://lesbotanistes.ca/

• Les Cavistes et Cerise café-buvette

Voilà déjà 10 ans que Les Cavistes proposent des ateliers dégustation autour des vins, toujours fort populaires. Une popularité qui ne se dément pas, nous dit-on, même si l’équipe est « en cavale » depuis le printemps dernier. En plus de son menu à emporter, qui comprend des plats réconfortants comme du boudin, chaudrée de palourdes ou cassoulet pour deux – et une carte des vins bien garnie, évidemment –, l’établissement de la rue Fleury offre désormais ses ateliers d’une durée de deux heures en mode virtuel, qui viennent avec une boîte comprenant quatre bouteilles de vin et un repas apéro pour deux personnes (199 $ plus taxes), qu’on récupère au restaurant dans les jours précédant l’atelier. La Bourgogne (7 novembre), la Vénétie (15 novembre) et le Portugal (21 novembre) seront à l’honneur prochainement. Les propriétaires sont aussi derrière le Cerise, à la fois café et buvette, qui offre un menu santé, des viennoiseries et une belle sélection à boire. Consultez le site web pour tous les détails.

https://www.pouremporterfleury.com/

• Madame Thai et Jellyfish crudo+charbon

Ce resto du Vieux-Longueuil continue d’offrir durant la fermeture des salles son menu thaï à emporter, pour le grand plaisir de ses clients réguliers. Bonne nouvelle pour les Montréalais, l’institution est aussi en mode « pop-up » dans le Jellyfish crudo+charbon, situé dans le Vieux-Montréal, qui appartient au même propriétaire. Le menu se compose de plats comme des beignets de crabe frits, rouleaux impériaux, poulet sauce arachide ou soupe tom yam épicée. Le Jellyfish continue aussi d’offrir quelques classiques de son menu à emporter, dont le carpaccio d’avocat ou le gravlax de saumon au charcoal. Du mardi au dimanche dans le Vieux-Longueuil, du mercredi au samedi dans le Vieux-Montréal, commandes sur place et livraison avec Uber Eats.

https://madamethai.ca/

http://www.jellyfishcrudocharbon.com/

• Menu Extra

Initiative d’anciens du Mousso qui se sont démarqués cette année – dont Francis Blais, lauréat de Top Chef Canada et Camilo Lapointe-Nascimento, gagnant de Les Chefs! 2020 – Menu Extra s’est d’abord promené sous la forme de pop-up dans plusieurs restos de la métropole cet été. Se réinventant en mode « deuxième confinement », ils ont lancé une formule alléchante, soit un repas pour deux sous la forme de pithiviers à enfourner, cette spécialité française composée de pâte feuilletée dont l’intérieur est garni, au choix, de canard, légumes ou saumon, avec sauce « Montréal Miso (ou au beurre blanc fumé pour le saumon) et accompagnements comme une salade à l’oignon brûlée et un dessert glacé. Absolument appétissant ! Commandes en ligne, cueillette au quartier général, dans le Mile-End, livraison possible.

https://www.menuextra.ca/

• Poincarré Chinatown

Cet original troquet de Chinatown est de retour en force. En plus de ses conserves, ce bar dédié à la bière et au vin naturel propose des plats chauds qui varient chaque semaine comme des pizzas en croûte au levain. Il faut absolument en profiter pour se renflouer dans leur section à boire, fort bien garnie. Les jeudis et vendredis, commandes en ligne, cueillette sur place et livraison offerte dans le secteur les vendredis.

https://poincarechinatown.com/

• Pub Burgundy Lion

Ce couru pub du quartier Petite-Bourgogne vient de lancer un nouveau menu casse-croûte d’inspiration britannique, alors que les mesures se poursuivent dans les zones rouges du Québec. Intitulé Hommage à Méloche, le menu se veut un clin d’œil à Méloche 27, un casse-croûte du coin qui a fermé ses portes à cause de la pandémie. Burgers et poutines avec un petit je-ne-sais-quoi britannique, comme un burger fish n’chips ou une poutine « banger », quelques classiques du Burgundy Lion comme le tikka masala sont proposés. Sept jours sur sept, commandes en ligne, par téléphone ou en personne pour cueillette sur place, livraison possible dans le secteur.

https://www.burgundylion.com/fr/takeout-menu

• Rita Restaurant

Cette charmante pizzeria de Verdun offre son menu sous signe de l’Italie : des pizzas, bien sûr, mais aussi des spécialités comme des polpettes, de la burrata, des courges délicatas frites, des pâtes fraîches et des petites douceurs. Commandes en ligne, du mercredi au dimanche, cueillette sur place et livraison à Verdun et dans certains quartiers aux alentours.

https://ritarestaurant.ca/

• Victoria BBQ

C’est dans Saint-Lambert que Franco Parreira (Parreira Traiteur), un fier résident du coin, a lancé le Victoria BBQ dans un local ayant abrité longtemps une trattoria ilalienne. Avec ses associés Maxime Tremblay et Emmanuel Goubard (restaurant 3734) et son bon ami et désormais partenaire Maxime Gagné (Mitch Deli), il propose dans ce snack-bar éphémère tout pour sustenter vos envies d’un bon repas roboratif : poulet rôti BBQ, mac n’cheese, côtes levées, poulet frit pire piri (mardi au jeudi seulement), chaudrée de palourdes, cornet de calmars frits… Bonne nouvelle : l’endroit a enfin eu son permis d’alcool et propose une très belle sélection d’importation privée axée sur les jus natures. Du mardi au dimanche, commandes au comptoir.

https://www.facebook.com/VictoriaBBQ

Liste évolutive par quartiers

