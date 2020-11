Voici les bonnes adresses pour des plats à emporter dans les quartiers de Rosemont, Villeray, du Mile-Ex et d’Ahunstic.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

• Bête à pain

En matière de gars motivé, difficile de battre Marc-André Royal, chef du Saint-Urbain et grand manitou des Bête à pain (Ahunstic, Griffintown, Laval). Il a toujours été inventif et positif au cours de cette pandémie, et ses affaires roulent à pleine vapeur. Sept jours sur sept, ses boulangeries proposent un éventail de choix à se mettre sous la dent : sandwichs, plats préparés, desserts, vins et bières.

https://www.labeteapain.com/

• Darna Bistroquet

Depuis la fermeture de sa terrasse, le Darna Bistroquet, dans Rosemont, s’était mis en mode 100 % à emporter. La fermeture des salles ne déstabilise donc nullement les plans de ce charmant restaurant dédié à la cuisine marocaine. Du mercredi au samedi, laissez-vous porter par les arômes parfumés de leurs tajines, couscous ou soupe harira et leurs savoureux petits plats. Le brunch est aussi de la partie le samedi. Commandes en ligne, cueillette sur place ou livraison dans le secteur.

https://www.darnabistroquet.com/

• Hoogan & Beaufort

Le chef Marc-André Jetté avait investi gros pour faire profiter sa clientèle de sa belle terrasse le plus longtemps possible. En attendant des jours meilleurs, il est toujours possible de déguster chez soi les impeccables plats du restaurant. Le menu, assez vaste, donne l’eau à la bouche avec sa côte de bœuf vieillie prête à griller, courges grillées sur feu de bois… Commandes téléphoniques, cueillette sur place dans les Shops Angus du mercredi au dimanche, livraison possible dans un rayon de 5 km.

http://hooganetbeaufort.com/accueil/

• La Belle Tonki

La Belle Tonki, dans Rosemont, propose à emporter ses délicieux plats décomplexés, inspirés de la cuisine vietnamienne, comme les burgers « banh mi », le ramen au fromage ou leur fameuse poutine « Kimcheesy ». Du mercredi au samedi, commandes en ligne, cueillette sur place ou livraison dans un rayon de 3 km (ou avec DoorDash).

https://www.labelletonkinoise.ca/commander

• Le Diplomate

Le restaurant du chef Aaron Langille propose un court menu composé de sandwichs et salades ainsi que le désormais classique chapon avec accompagnements ou le ssam de porc ou deux. On vous fait un rabais de 20 % sur les bouteilles de vin d’auteur, 25 % à l’achat de six bouteilles ou plus. Du lundi au samedi, commandes sur place, en ligne ou par téléphone, cueillette sur place, sur la rue Beaubien Ouest.

http://www.restaurantlediplomate.com/

• Le Millen

Un lecteur nous écrit pour nous recommander chaudement Le Millen, un établissement « apportez votre vin » du quartier Ahuntsic et ses plats « incroyables ». Chaque semaine, un menu à emporter est proposé — cette semaine, on promet une tartiflette notamment. Le tout, à prix compétitif. Du mercredi au dimanche, on précommande rapidement par téléphone, car le tout s’envole rapidement. Cueillette directement au restaurant.

https://www.facebook.com/lemillen

• Le Super Qualité

Le sympa snack-bar indien de la rue Bélanger propose une partie de son menu régulier pour emporter. Vos envies de saveurs relevées seront comblées. Commandes directement sur place ou par téléphone, du mardi au dimanche.

http://www.lesuperqualite.com/accueil

• Les Cavistes et Cerise café-buvette

Voilà déjà 10 ans que Les Cavistes proposent des ateliers dégustation autour des vins, toujours fort populaires. Une popularité qui ne se dément pas, nous dit-on, même si l’équipe est « en cavale » depuis le printemps dernier. En plus de son menu à emporter, qui comprend des plats réconfortants comme du boudin, chaudrée de palourdes ou cassoulet pour deux — et une carte des vins bien garnie, évidemment —, l’établissement de la rue Fleury offre désormais ses ateliers d’une durée de deux heures en mode virtuel, qui viennent avec une boîte comprenant quatre bouteilles de vin et un repas apéro pour deux personnes (199 $ plus taxes), qu’on récupère au restaurant dans les jours précédant l’atelier. La Bourgogne (7 novembre), la Vénétie (15 novembre) et le Portugal (21 novembre) seront à l’honneur prochainement. Les propriétaires sont aussi derrière le Cerise, à la fois café et buvette, qui offre un menu santé, des viennoiseries et une belle sélection à boire. Consultez le site web pour tous les détails.

https://www.pouremporterfleury.com/

• Lou

Ce charmant comptoir rue Beaubien Est propose la bouffe toujours excellente et réconfortante du chef David Ferguson (Gus) : burgers, poulet frit de luxe, nachos, avec quelques accompagnements et desserts gourmands à ne pas négliger. P.S. On nous glisse à l’oreille que la fameuse soupe à l’oignon du Gus y fera son apparition sous peu. Du mercredi au samedi, commandes sur place ou livraison avec Uber Eats.

https://www.facebook.com/lousurbeaubien/

• Lundis au soleil

Ouvrir un restaurant en pleine crise ? C’est ce qu’ont dû faire les propriétaires du Lundis au soleil, dans Villeray, en mars dernier. Le takeout, ils connaissent donc bien ! L’équipe propose sandwichs à la plancha le midi et petits plats savoureux en soirée, alors que la très jolie sélection de vins sera offerte au prix du caviste. Une raison de plus pour s’y rendre. Du mardi au dimanche, commandes en ligne, sur place ou par téléphone, cueillette sur place.

https://www.lundisausoleil.com/

• MaBrasserie

Depuis peu, MaBrasserie offre un menu à emporter qui donne faim. Généreux sous-marin au steak, sandwich reuben, cheeseburger, poulet frit et autre poutine figurent sur la carte. Pour repartir avec une des bières prisées de la micro et de ses collaborateurs, on se rend directement sur place, sur la rue Holt dans Rosemont, du mercredi au dimanche dès 16 h. Il est également possible de commander pour emporter via la plateforme québécoise RestoLoco, qui fait affaire avec le service de transport d’ici Eva.

https://www.facebook.com/mabrasserie/?ref=page_internal

• Magnolia MTL

Du mardi au dimanche, le Magnolia MTL, situé dans les Shops Angus, propose une sélection de ses plats sous vide à prix doux comme un gratin dauphinois, des potages, du poulet chasseur ou un chili con carne. Des repas chauds et même le brunch du dimanche seront ajoutés à l’offre sous peu. On se présente sur place pour faire le plein ou on réserve d’abord par téléphone. Livraison avec Uber Eats à venir.

https://www.facebook.com/MagnoliaRestoMtl

• miamiamiam

miamiamiam, c’est le restaurant éphémère qui prend place dans un de nos bars à vin préférés en ville, le vinvinvin, dans Rosemont. On y propose un court menu dédié à la cuisine sichuanaise, parfumée et réconfortante, préparée à la commande, qu’on vient à la fenêtre de l’endroit, comme des buns vapeur, du mapo tofu ou des aubergines à l’ail. Évidemment, on repart avec une quille tirée de l’inspirante carte de vins. Du jeudi au dimanche, dès 17 h.

https://www.facebook.com/vinvinvinmtl

• Mitch Deli

On l’avoue, on a été plus souvent qu’à notre tour faire le plein de sandwichs et de vin nature chez Mitch Deli au cours des derniers mois. C’est que le petit comptoir campé sur de Lorimier, projet du sympa chef Maxime Gagné, a tout pour plaire : des sandwichs comme vous n’en avez jamais goûté — super inventifs et absolument décadents — quelques à-côtés tout aussi savoureux (poulet pop corn, piments shishito, etc.) et une sélection toujours renouvelée de vins nature, proposés à prix d’ami. Du mercredi au samedi, commandes à la fenêtre, livraison avec Koomi, Uber Eats et DoorDash.

https://www.instagram.com/mitch_deli_/?hl=fr-ca

• Mon Petit Poulet

À la recherche du meilleur poulet frit à Montréal ? Celui de Mon Petit Poulet, cette chouette rôtisserie du quartier Rosemont, fait sans aucun doute partie des finalistes dans cette catégorie. On s’y rend du mardi au dimanche pour en commander, ainsi que le menu régulier, tout aussi délicieux — poulet rôti, hot chicken, burgers, salades. Commandes par téléphones ou sur place, livraison avec Uber Eats.

https://www.monpetitpoulet.ca/

• Montréal Plaza

Le resto du coloré chef Charles-Antoine Crête propose un menu qui change chaque régulièrement sous la forme de boîtes de la semaine (« plus poisson que viande » ou encore « plus viande que poisson ») avec des plats appétissants comme le cassoulet façon Montréal Plaza ou le flétan aux champignons. On peut aussi piger dans la sélection à la carte. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne, cueillette au restaurant situé sur la Plaza Saint-Hubert ou livraison aussi offerte.

https://montrealplaza.com/collections/nourriture

• Pastaga

Le restaurant du chef Martin Juneau a été un des premiers à se lancer dans l’aventure du takeout le printemps dernier. On peut toujours y commander des plats congelés, du prêt-à-manger et, petite nouveauté, des plats chauds à déguster tout de suite comme la décadente pizza-ghetti pour deux (quantités limitées), nouvelle collaboration avec Accommodation Danny, projet du chef Danny St Pierre. Certains plats sont à 1 $ à l’achat d’une bouteille de vin. Sept jour sur sept, commandes en ligne et cueillette sur place, livraison avec DoorDash.

https://www.pastaga.ca/

• Pizzeria Gema, Vesta Mtl, Chez Tousignant

Ces trois établissements appartenant à Stefano Faita et ses associés continuent d’offrir des plats pour emporter, dont les incontournables pizzas de Gema dans Petite-Italie ou de Vesta Mtl dans Villeray. Si vous avez une rage de hamburgers, hot dog et poutines, direction Chez Tousignant, vous ne serez pas déçus par ce casse-croûte de course qui fait tout maison Commandes par téléphone ou sur place, livraisons avec SkipTheDishes (UberEats pour Chez Tousignant).

https://vestamtl.com/

https://pizzeriagema.com/

https://cheztousignant.com/

• Pumpui Montréal

Spécialisé en bouffe thaïlandaise, ce chouette comptoir de la rue Saint-Zotique enflammera et ravira vos papilles avec ses plats comme le pad thaï goong, le pad kanaeng ou le kai pa-lo gai. Sachez qu’il y a de très belles trouvailles à faire du côté de leur carte des vins. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne, cueillette sur place.

https://pumpui.ca/

• Régine Café & Janine Café

Envie d’un brunch gourmand ? Le Régine Café dans Rosemont et sa petite sœur de Verdun, le Janine, proposent leur menu brunch à emporter. Du mercredi au dimanche, dès 7 h, on sélectionne en ligne notre envie du moment, et on vient cueillir notre brunch gourmand sur place, ou on opte pour la livraison avec Uber Eats.

https://www.reginecafe.ca/fr/

• Rose Ross — Cuisine du marché

Le restaurant de la rue Masson propose de commander plats à réchauffer, aliments à cuire, jolis vins et desserts réconfortants à emporter. Du jeudi au samedi, commandes en ligne et sur place, cueillette sur place.

https://www.roseross.net/

• Umami Ramen

Cette izakaya du quartier Petite-Italie vous fera voir la cuisine végane autrement. Leurs savoureux ramen et tsukemens — les nouilles et le tofu sont faits maison — sont proposés à emporter, avec une grande sélection de sakés et de vins. Commandes en ligne ou sur place, cueillette sur place.

https://umamiramenmtl.com/