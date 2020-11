Voici les bonnes adresses pour des plats à emporter dans les quartiers du Plateau, du Mile-End et d’Outremont.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

• Bistro La Fabrique

Ce chouette restaurant de la rue Saint-Denis propose une sélection à emporter tirée de son délicieux menu, pour les lunchs et les soupers (dont des planches apéros, des burgers et des tartares) ainsi que, oh joie ! pour ses merveilleux brunchs le week-end, une occasion à saisir. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne et cueillette sur place, livraison avec DoorDash.

https://bistrotlafabrique.com/

• Bistro Lustucru

On avait été renversé cet été par la dégustation de « La Totale », un plateau de tartares, gravlax et ceviche proposé par le Bistro Lustucru, sis sur rue du Parc depuis déjà 10 ans. À accompagner des frites maison et autres plats du moment. Du mercredi au dimanche, commandes téléphoniques, livraison avec DoorDash.

https://www.bistrolustucru.com/

• Boucherie Provisions

Attention ! Commander chez Boucherie Provisions (sur Van Horne, ou la nouvelle Boucherie-Crémerie sur Gilford) peut créer la dépendance à leurs décadents sandwichs et autre bouffe 100 % réconfort. L’adresse du Plateau propose en plus quelques plats inspirés par la cuisine latine (arepas, tacos, fajitas). Vous êtes avertis ! Commandes sur place (on en profite pour ramasser une excellente bouteille de vin) ou avec Uber Eats.

https://www.restaurantprovisions.ca/boucherie

• Brasserie Bernard

L’institution de la rue Bernard se met en mode takeout. Le chef Alexandre Fortier propose des classiques tirés de la carte régulière du restaurant : pieuvre grillée, calmars frits, tartares, fish & frites, boudin noir… Du mercredi au samedi, commandes par téléphone dès 14 h, cueillette sur place.

http://brasseriebernard.com/

• Damas

Le réputé restaurant syrien d’Outremont offre un coloré menu qui vous réchauffera en ce mois en teintes grises : des mezzés froids et chauds, des grillades au charbon, des braisés et vins pour emporter. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne, cueillette sur place ou livraison dans le secteur.

https://damas-takeout.web.app/

• Falafel Yoni & Pizza Toni

Envie pressante de falafels ? Direction Mile-End, chez Falafel Yoni, qui sont à classer parmi les meilleurs en ville, sans ciller. On les choisit en sandwich, en salade ou en assiette, avec des frites. Le tandem composé de Yoni Amir et Daniel Maislan a ouvert récemment juste à côté un autre projet, Pizza Toni, qui lui offre des pointes de pizza style new-yorkais, proposées en quelques variations classiques comme la marinara ou la pepperoni, en plus d’un choix de pizza romaine. Sept jours sur sept, commandes au téléphone ou sur place directement.

https://www.falafelyoni.com/

https://www.thepizzatoni.com/

• Fiorellino

Comptant deux adresses (Vieux-Montréal et Laurier Ouest), cet établissement italien offre pizzas, pâtes fraîches et autres antipasti pour vos envies féroces de comfort food à l’italienne. Sept jours sur sept, de 16 h à 22 h, commandes en ligne et cueillette sur place, livraison avec Uber Eats, DoorDash et Skip the dishes.

http://fiorellino.ca/

• Ibéricos

Charcuteries et fromages ibériques, tapas, paëllas et autres croquettes viennent à vous directement du Ibéricos, qui vient aussi d’ouvrir une épicerie espagnole à l’étage du restaurant de la rue Saint-Denis, à l’angle de Mont-Royal. Plusieurs combos sont proposés. Un voyage express pour l’Espagne. Du mardi au samedi, commandes par téléphone, cueillette sur place, livraison possible.

https://www.ibericos.ca/

• Icehouse

Ce microrestaurant populaire de la rue Roy propose tacos, burritos et sandwichs pour emporter, sans oublier son fameux poulet frit, qui vous fera voyager dans le sud-ouest des États-Unis. Du mardi au samedi, commandes par téléphone, livraison avec Uber Eats et DoorDash.

https://www.facebook.com/Icehouse-206224016058785/

• Joséphine

Spécialisé en produits de la mer, le Joséphine a concocté un menu à emporter qui donne faim, des huîtres à ouvrir chez soi en passant par la pieuvre grillée, les moules et frites et le plateau de fruits de mer. Une table d’hôte 3 services à 45 $ est aussi offerte, ainsi que 30 % de rabais sur les bouteilles de vin. Ça se passe du mercredi au samedi, commandes en ligne ou par téléphone, cueillette sur place au restaurant rue Saint-Denis, livraison possible.

https://www.josephine-restaurant.ca/

• Jun I

Besoin sans attendre de votre dose de sashimi, hosomaki et témaki ? Commandez à un des meilleurs restos de sushi traditionnel en ville, le Jun I, du lundi au samedi, de midi à 20 h, situé sur Laurier Ouest. Commandes téléphoniques, cueillette sur place.

http://www.juni.ca/

• La Chronique

Le duo composé d’Olivier de Montigny et Marc De Canck n’a pas l’intention de baisser les bras. C’est le retour du menu à emporter de La Chronique. Un menu trois services, ainsi que quelques plats cuisinés sont proposés, avec un rabais de 25 % sur les vins. Sur réservation seulement par courriel, commandes à récupérer sur place les vendredis ou samedis.

https://www.facebook.com/Restaurant-La-Chronique-156566617717198

• larrys+

Récemment, le larrys a pris du galon, et est devenu le larrys+ en s’installant dans le local autrefois occupé par son grand frère, le Lawrence, à l’angle Saint-Laurent et Fairmount. Durant la fermeture des salles, ce dernier continue d’offrir ses délicieux petits plats, sandwiches, cafés, petits déjeuners et vins à emporter. Sept jours sur sept, commandes en ligne ou par téléphone, cueillette sur place ou livraison.

https://lawrencemtl.com/online-order/#/

• Le Butterblume

Pas de pot : seulement quelques jours après avoir enfin rouvert sa salle à manger avec une nouvelle formule, l’équipe du Butterblume a dû de nouveau mettre la clé dans la porte. Mais le côté épicerie (la porte d’à côté) reste lui en action avec une multitude de choix de prêt à manger ou à réchauffer, dont les fameux raviolis de l’endroit, des boulettes suédoises, des saucisses maison, etc. À compléter avec de bonnes choses à boire, des légumes de La Fermette et des bouquets de fleurs. Du lundi au samedi.

https://www.facebook.com/lebutterblume

• Le Gras Dur & Maam Bolduc

Les amateurs de poutines débordantes et de burgers dégoulinants connaissent bien Le Gras Dur, une entreprise fondée par Annie Clavette et son conjoint, Stefan Jacob, et qui s’est fait connaître avec ses camions de rue et son comptoir au Central. Depuis peu, le couple a acquis une institution du Plateau, le Maamm Bolduc et les deux cuisines sont désormais réunies sous le même toit. Sept jours sur sept, on peut commander les menus des deux endroits (dont les fameux brunchs du Maamm Bolduc, servis toute la journée) ainsi que le prêt-à-manger BBQ du Gras Dur, en ligne, par téléphone ou sur place (profitez-en pour ramasser un sac de fromage en grains frais du jour, fait sur place !) pour cueillir directement au restaurant, livraison avec Uber Eats, DoorDash et Skip the Dishes.

http://dasfoodtruck.com/

• Le Nouveau Palais

Le diner de l’avenue Bernard (et aussi son petit frère, sur Papineau) propose plusieurs de ses réconfortants classiques, dont les burgers, poulet frit, macaroni au fromage ou beignets de ricotta. Vins offerts à 20 % de rabais. Du mardi (mercredi pour Papineau) au dimanche, commandes en ligne, par téléphone ou à la fenêtre, cueillette sur place, livraison avec DoorDash.

http://nouveaupalais.com/

• L’Express

La brasserie française favorite des Montréalais a un plan pour sustenter vos envies urgentes de ses classiques avec un menu de plats à réchauffer et une toute nouvelle section épicerie où faire le plein de leurs fameux cornichons et autres gravlax, rillettes, rouille, foie de veau… Rendez-vous en ligne pour consulter le menu, commandes téléphoniques et cueillette sur place, du mardi au samedi.

http://restaurantlexpress.com/

• Les Enfants Terribles

La populaire brasserie qui a plusieurs restaurants propose chaque semaine des boîtes de prêt-à-manger pour deux personnes sous différentes thématiques qui font voyager, comme l’Italie ou la Méditerranée. Plusieurs autres plats, à la carte ou cuisinés, s’ajoutent à l’offre. Commandes en ligne, puis deux options : cueillette dans une des succursales ou livraison, offerte dans le Grand Montréal et en Estrie.

https://lesenfantsterriblesmaison.com/

• Lola Rosa

Voilà une très bonne idée propulsée par ce restaurant dédié à la cuisine végétale : les boîtes thématiques Lola Rosa. Que ce soit les boîtes découverte, télétravail ou brunch, il y en a pour tous les goûts. Les repas nourrissants et végétaliens feront même le bonheur des carnivores les plus convaincus, le chef Emeric Hommey étant passé maître dans l’art de manier les saveurs et les assaisonnements. Le menu des restaurants sera aussi offert en livraison avec DoorDash et Uber Eats, ou pour cueillette sur place (commandes téléphoniques).

https://lolarosamarket.com/

• Menu Extra

Initiative d’anciens du Mousso qui se sont démarqués cette année — dont Francis Blais, lauréat de Top Chef Canada et Camilo Lapointe-Nascimento, gagnant de Les Chefs ! 2020 — Menu Extra s’est d’abord promené sous la forme de pop-up dans plusieurs restos de la métropole cet été. Se réinventant en mode « deuxième confinement », ils ont lancé une formule alléchante, soit un repas pour deux sous la forme de pithiviers à enfourner, cette spécialité française composée de pâte feuilletée dont l’intérieur est garni, au choix, de canard, légumes ou saumon, avec sauce « Montréal Miso (ou au beurre blanc fumé pour le saumon) et accompagnements comme une salade à l’oignon brûlée et un dessert glacé. Absolument appétissant ! Commandes en ligne, cueillette au quartier général, dans le Mile-End, livraison possible.

https://www.menuextra.ca/

• Moleskine

Cette pizzeria chouchou de Montréal ne compte pas éteindre son four à bois. Le menu entier (dont les pizzas, mais aussi salades, plats chauds et desserts) est proposé, ainsi que des produits d’épicerie et du beau jus à boire. Du mercredi au samedi, commandes en ligne ou par téléphone, livraison à domicile ou même dans quelques parcs, tant qu’il fait beau.

https://www.moleskinerestaurant.com/livraison-emporter

• Paradis BBQ

Situé sur le Plateau, rue Saint-Hubert, Le Paradis BBQ propose son très bon poulet, rôti ou frit, ses côtes levées, son décadent hot chicken, et plusieurs accompagnements comme le mac’n’cheese ou la salade brocoli chou-fleur à emporter. Plusieurs combos sont aussi au menu. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne ou par téléphone et cueillette sur place, livraison avec Uber Eats ou DoorDash.

https://www.paradisbbq.com/

• Péché

Le Péché est un nouveau café et restaurant, attenant au spa et gym Espace Thomas, sur Saint-Denis. Depuis quelque temps, l’endroit a lancé son menu café, composé de plats pour le brunch ou le lunch : étonnant hot dog déjeuner, burger classique ou falafel, sandwich BLT ou déjeuner, salade grecque, poutine… Le tout, servi dans une boîte rouge facile à transporter. Sans oublier du café ou, pour ceux qui sont rendus là, une jolie quille de vin. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne ou par téléphone, cueillette au café ou par la ruelle en arrière, livraison avec UberEats, DoorDash ou SkipTheDishes.

https://pechemtl.com/

• Restaurant de l’ITHQ

Parce que les étudiants doivent continuer à apprendre et à s’exercer, le Restaurant de l’ITHQ a lancé récemment un menu à emporter, offert à prix très abordable, comme c’est toujours le cas dans le restaurant de la prestigieuse institution d’enseignement de la cuisine. Les 14 étudiants finissants y mitonnent, sous la supervision du chef et professeur Igor Brotto, deux options de menus 4 services à empoter, la « gourmande » et la « végétalienne ». On peut aussi commander à la carte les plats qui nous font envie. Mardi au samedi, commandes en ligne, cueillette sur place, rue Saint-Denis.

https://www.ithq.qc.ca/restaurants/restaurant-de-lithq/

• Robin des bois

Situé sur le Plateau, le restaurant Robin des bois propose un menu takout complet comme des soupes, plusieurs salades, sandwichs et burgers. Du lundi au vendredi, commandes par téléphone ou sur place, ou encore livraison avec DoorDash, Uber Eats, Skip the dishes.

https://robindesbois.ca/

• Roch le Coq

Le temple du poulet frit d’Outremont offre le takeout depuis ses débuts. On peut se faire livrer barils, burgers et poutines à la maison. Croyez-nous : ça vaut le détour. Sept jours sur sept, commandes sur place à emporter, livraison avec DoorDash.

http://pouletfritmontreal.com/

• Siboire

La microbrasserie Siboire, située à l’angle de Saint-Laurent et Laurier, a changé son permis de bar en permis de restaurant pour être en mesure de vendre ses bières à emporter avec son menu. On peut donc désormais commander la sélection de fish n’ chips de l’endroit, ou autre poutine, smoked meat ou pizza, et bien sûr en profiter pour faire le plein de ses bières favorites au passage. Sept jours sur sept, commandes en ligne, cueillette sur place ou livraison, qui est proposée gratuitement.

https://siboire.ca/fr/repas-a-emporter/#/

• Stella pizzeria

La pizzeria de l’avenue Laurier Est reste ouverte pour les commandes à emporter ainsi que les livraisons de son menu regroupant antipasti, insalada, pizzas et autres spécialités comme les polpettes et les gnocchis. Il suffit d’appeler pour commander, sept jours sur sept.

https://www.facebook.com/stellapizzeria.ca/

• Trifecta

C’est à travers une nouvelle entité, nommée Trifecta, que Hubert Marsolais et le chef Claude Pelletier, le duo derrière les réputés établissements que sont Le Club Chasse et Pêche, Le Filet et Le Serpent, ont décidé de prendre à bras-le-corps l’aventure du « à emporter ». L’idée est de miser sur les classiques de chaque resto et de faire en sorte que le client soit capable, avec un minimum d’intervention, de reproduire l’expérience gastronomique dans le confort de sa cuisine. Pour l’avoir essayé, on vous assure : c’est gagnant. Les produits du Il Miglio, spécialisé en pâtes fraîches, sont également proposés, ainsi qu’une belle sélection de vins. Vendredi et samedi, commandez avant midi la veille, cueillette au restaurant Le Filet et livraison également possible.

https://trifectamtl.com/

• Tinc Set

Voici le petit frère du restaurant Alma. Son nom signifie « J’ai soif » en catalan. Attendez-vous donc à une belle carte de vins naturels de cette région d’Espagne et de France méridionale, pour accompagner le poulet rôti, les patatas bravas, piments shishitos grillés, salades inspirées, sans oublier les churros avec sucre à l’anis. Promis : c’est tout simplement délicieux. Du jeudi au dimanche, commandes en ligne, cueillette dans la ruelle derrière l’Alma, dans Outremont.

https://www.tincset.com/