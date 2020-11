Voici les bonnes adresses pour des plats à emporter à l’extérieur de Montréal.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

• Accommodation Danny Saint-Lambert

Danny St Pierre a trouvé une nouvelle maison pour son projet Accommodation Danny, consacré à la pizza. Il s’est installé depuis quelques jours à Saint-Lambert, et partage son local avec Victoria BBQ, un nouveau projet qui vient diversifier l’offre gourmande en ville. Le chef a pour inspiration libre les pizzas style Detroit et nous vous confirmons que c’est absolument décadent, un vrai plaisir coupable. Les pizzas de 9 pouces sont proposées en plusieurs déclinaisons originales — Super champignons avec béchamel, Escargots à l’ail, Comme une soupe à l’oignon, Boudin noir croustillant. Des accompagnements, qui peuvent être transformés en salades repas, des desserts et une belle carte des vins complètent la sélection. Du mardi au samedi, commandes sur place ou par téléphone, livraison offerte avec UberEats et DoorDash.

https://www.facebook.com/accommodationdanny

• Bête à pain

En matière de gars motivé, difficile de battre Marc-André Royal, chef du Saint-Urbain et grand manitou des Bête à pain (Ahunstic, Griffintown, Laval). Il a toujours été inventif et positif au cours de cette pandémie, et ses affaires roulent à pleine vapeur. Sept jours sur sept, ses boulangeries proposent un éventail de choix à se mettre sous la dent : sandwichs, plats préparés, desserts, vins et bières.

https://www.labeteapain.com/

• Bika Ferme et Cuisine

Cet été, la chef Fisun Ercan a mis la clé dans son restaurant de Verdun, Su, pour se consacrer entièrement à un projet qu’elle développe depuis quelque temps : le Bika. À la fois restaurant et ferme — la chef y cultive et transforme elle-même légumes et fines herbes — le projet est situé sur une magnifique terre, à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Comme la région est passée récemment au rouge, le restaurant a lancé une offre à emporter, donc plusieurs produits sont cuits dans le four à bois de l’endroit. Tout semble vraiment délicieux, en commençant par les pitas maison grillés, la courge délicata rôtie aux herbes du jardin, les borek aux bettes à carde et épinards ou l’osso buco. On peut aussi commander quelques produits d’épicerie comme des épices maison za’atar, sauce tomate du jardin ou ketchup vert maison. Précommandes en ligne entre lundi et jeudi, ramassage sur place les vendredis et samedis.

https://bika.farm/

• Brasserie T ! (Brossard)

Située dans le Mile-Ex, la salle du Beau Mont n’aura roulé que quelques semaines en tout, mais qu’à cela ne tienne, l’équipe du chef Normand Laprise continuera d’approvisionner le comptoir épicerie du restaurant avec de bons petits plats cuisinés et des produits d’exception à apprêter à la maison, sans oublier une jolie liste de vins à emporter (sur place, du mardi au dimanche). Des plats chauds tirés des menus du Beau Mont, du Burger T !, de Brasserie T ! et même du Toqué ! (en précommande seulement) sont également offerts en livraison, alors que la Brasserie T ! de Brossard propose également un menu complet à emporter. Consultez le site web pour tous les détails.

https://www.restaurant-beaumont.com/fr

• Cidrerie Lacroix

Avant l’arrivée de cette deuxième vague, nous avons eu la chance de visiter la nouvelle table gourmande de la Cidrerie Lacroix, à Saint-Joseph-du-Lac et avions été emballés par notre expérience. En attendant de pouvoir en profiter à nouveau, l’entreprise et son chef Xavier Rousseau ont lancé une boîte gourmande automnale. À l’intérieur : tout pour se faire un succulent repas de saison à la maison, pour deux, avec seulement quelques étapes de cuisson et de préparation. Potage pomme et courge, salade de choux de Bruxelles et lardon, poulet rôti, et même tarte Tatin, sans oublier la jolie sélection de cidres de l’endroit, qu’on peut ajouter à notre commande… Il suffit de commander en ligne ou par téléphone, avec cueillette à la cidrerie et livraison proposée le jeudi suivant la commande, dans un secteur délimité. Visitez le site web pour les détails.

https://www.cidrerielacroix.com/

• Les Enfants Terribles

La populaire brasserie qui a plusieurs restaurants propose chaque semaine des boîtes de prêt-à-manger pour deux personnes sous différentes thématiques qui font voyager, comme l’Italie ou la Méditerranée. Plusieurs autres plats, à la carte ou cuisinés, s’ajoutent à l’offre. Commandes en ligne, puis deux options : cueillette dans une des succursales ou livraison, offerte dans le Grand Montréal et en Estrie.

https://lesenfantsterriblesmaison.com/

• Lov & Bloom Sushi

Ces deux institutions dédiées à la cuisine végétale proposent une sélection de leurs menus à déguster chez soi. Chez Lov, les succursales du centre-ville, de Laval (Centropolis) et du DIX30 sont ouvertes, du mercredi au dimanche. Il suffit de commander en ligne des plats et des boissons, puis de se rendre à celle de notre choix pour la cueillette. Les sushis botaniques du Bloom, eux, sont proposés du jeudi au samedi, sur place dans le Vieux-Montréal (commandes en ligne). Les deux endroits proposent également la livraison avec Uber Eats.

https://web.ishopfood.com/#/lov/orderType

https://web.ishopfood.com/#/bloom-sushi/bloom-sushi/menu

• Lucille’s

Spécialisé en fruits de mer et ayant un restaurant dans le quartier Monkland et un autre à Laval, Lucille’s propose son menu à emporter : tacos de poisson, tartares, huîtres, pieuvre grillée, steak et crevettes, etc. Commandes en ligne et cueillette à l’emplacement de son choix, livraison offerte avec Uber Eats.

https://www.lucillesoyster.com/

• Madame Thai

Ce resto du Vieux-Longueuil continue d’offrir durant la fermeture des salles son menu thaï à emporter, pour le grand plaisir de ses clients réguliers. Bonne nouvelle pour les Montréalais, l’institution est aussi en mode « pop-up » dans le Jellyfish crudo+charbon, situé dans le Vieux-Montréal, qui appartient au même propriétaire. Le menu se compose de plats comme des beignets de crabe frits, rouleaux impériaux, poulet sauce arachide ou soupe tom yam épicée. Le Jellyfish continue aussi d’offrir quelques classiques de son menu à emporter, dont le carpaccio d’avocat ou le gravlax de saumon au charcoal. Du mardi au dimanche dans le Vieux-Longueuil, du mercredi au samedi dans le Vieux-Montréal, commandes sur place et livraison avec Uber Eats.

https://madamethai.ca

• Pied d’Poule Snack Bar et L’Ardoise

Situé à Sainte-Thérèse sur la Rive-Nord, le petit nouveau du restaurateur Luc Laplante (L’Ardoise) propose un menu décliné autour de la poule qui donne faim. Commandes par téléphone pour cueillir sur place, ou livraison avec Uber Eats. Quant à L’Ardoise, un menu bistro takeout est proposé les vendredis et samedis. Il faut commander à l’avance, par texto au 514 813-1202 (détails sur la page Facebook).

https://www.facebook.com/Pied-dpoule-Snack-Bar-103303927790469

https://www.facebook.com/lardoisestetherese

• Restos Dix30

Restos Dix30 regroupe quelques établissements du Quartier Dix30 comme La Tomate Blanche, l’Aurochs Steakhouse ou la brasserie française Café du Théâtre. Depuis six mois, le groupe a lancé un service de prêt-à-manger qui ne cesse de gagner en popularité, nous dit-on. Menus hebdomadaires mettant en vedette des plats des différents établissements ainsi que coffrets créatifs sont proposés — dont un amusant coffret pour l’Halloween, pour petits et grands. Commandes en ligne ou par téléphone, cueillettes du mardi au dimanche, cueillette au 6000, boulevard de Rome, points de chute offerts les jeudis au Metro de Sainte-Julie et les vendredis au Pasquier, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

https://www.restosdix30.com/

• Victoria BBQ

C’est dans Saint-Lambert que Franco Parreira (Parreira Traiteur), un fier résident du coin, a lancé le Victoria BBQ dans un local ayant abrité longtemps une trattoria ilalienne. Avec ses associés Maxime Tremblay et Emmanuel Goubard (restaurant 3734) et son bon ami et désormais partenaire Maxime Gagné (Mitch Deli), il propose dans ce snack-bar éphémère tout pour sustenter vos envies d’un bon repas roboratif : poulet rôti BBQ, mac n’cheese, côtes levées, poulet frit pire piri (mardi au jeudi seulement), chaudrée de palourdes, cornet de calmars frits… Bonne nouvelle : l’endroit a enfin eu son permis d’alcool et propose une très belle sélection d’importation privée axée sur les jus natures. Du mardi au dimanche, commandes au comptoir.

https://www.facebook.com/VictoriaBBQ