Voici les bonnes adresses pour des plats à emporter dans les quartiers du Centre-Sud, du Village et d’Hochelaga-Maisonneuve.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

• Agrikol

Cet établissement dédié à la cuisine haïtienne propose ses classiques à emporter pour ajouter du soleil dans sa journée, comme le griot, le poulet jerk, la citrouille coco curry, un plat de saison, ou encore du kabrit grillé, servi généralement avec du plantain et des accras. Du mercredi au dimanche, pré-commandes dès 10 h par téléphone, cueillette sur place dès 16 h, livraison également offerte.

https://www.facebook.com/restaurantagrikol

• Heirloom

La pizzeria de Hochelaga-Maisonneuve continue d’offrir ses délicieuses pizzas cuites au four à bois, ses pâtes maison, salades et antipasti à emporter ou en livraison (rayon de 4 km), sept jours sur sept. Commandes en ligne.

https://pizzeriaheirloom.ca/accueil

• Hélicoptère

C’est un de nos coups de cœur auquel on est revenu souvent dans les derniers mois : le restaurant du quartier Hochelaga-Maisonneuve offre un délicieux et très abordable menu pour deux à emporter, des plats à la carte, quelques items d’épicerie ainsi qu’une très belle sélection à boire. Du mercredi au dimanche, commandes en ligne et cueillette sur place, ou par téléphone pour une livraison dans le secteur.

https://helicopteremtl.com/

• Kamúy

Si vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir le nouveau restaurant du chef Paul Toussaint (autrefois au Agrikol) dédié à la cuisine caribéenne et situé avantageusement sur la Place des festivals (dans l’ancienne Taverne F), vous avez au moins l’occasion de goûter à ses plats qui mettront du soleil dans votre journée : griot plantain, poulet jerk, côtes d’ananas, brochette de fruits de mer… Durant cette deuxième vague, les cuisines du Kamuy sont hébergées au comptoir Paul Toussaint, dans le Time Out Market Montréal du Centre Eaton. Des dîners pour deux sont aussi proposés. Du jeudi au dimanche dès midi, commandes par téléphone ou en ligne, cueillette sur place, livraison avec DoorDash.

https://www.kamuy.ca/

• Le Blind Tiger par Le Blind Pig

Le Blind Pig, populaire brasserie d’Hochelaga-Maisonneuve, se réinvente durant cette deuxième vague avec le pop-up Le Blind Tiger, dédié à la nourriture thaïe, de quoi vous réchauffer pendant les temps frisquets. Le menu, alléchant, propose des plats classiques de cette cuisine relevée et parfumée comme les gai thaawt, délicieuses ailes de poulet marinées à la racine de coriandre et glacées à la lime et ail frit ou bien sûr le classique pad thaï. Pour commander, on précommande par téléphone ou directement sur place, livraison avec DoorDahs, du jeudi au samedi.

• Le Flamant

Ce chouette resto d’Hochelaga-Maisonneuve a repris ses opérations récemment. Sept jours sur sept, des petits plats créatifs sont au menu pour vos fringales comme la salade de courge façon panzanella ou le tataki de bison à l’ail noir. Il suffit d’appeler pour commander, et de ramasser sur place.

https://www.facebook.com/leflamantmtl

• Le Mousso

Le Mousso offre une foule d’options pour la maison : prêt-à-manger, boîtes à lunch, produits d’épicerie, bons vins… Tout le mois d’octobre, un menu mettant en vedette le thon katsu, salade du jour, chips et desserts est proposé à 28 $. Du mercredi au samedi, on commande par téléphone pour livraison ou alors cueillette au restaurant situé sur Ontario Est.

https://www.facebook.com/Le-Mousso-896950477044437/

• Le Red Tiger

Le pub vietnamien du Village, qui a aussi son antenne au Time Out Market, offre son menu en takeout et livraison, du lundi au samedi. Son propriétaire, le restaurateur Dan Pham, fait de même avec tous ses autres projets : les restaurants Kamé (snack-bar hawaïen) et Le Blossom (sushis), Ho Lee Chix (poulet frit et chinoiseries), Thip Thip (snack-bar thaï-laotien) et le petit dernier, le Pink Elephant (bols thaïs véganes). Livraison avec Uber Eats, DoorDash ou Skip the dishes.

https://leredtiger.com/

• Tendresse

Le charmant bistro végane Tendresse offre ses délicieuses créations à emporter : pad thaï, burger « butternut », tofu général tao, raviolis, planches apéros, brunchs… De quoi se faire un festin 100 % végétal. N’oubliez pas de regarder du côté de la jolie carte des vins nature. Sept jour sur sept, commandes en ligne et cueillette sur place dans le Village, livraison avec Uber Eats et DoorDash.

https://bistrotendresse.com/