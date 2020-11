Les évènements en « présentiel » sont si rares qu’il faut en profiter… dans le plus grand respect des règles sanitaires, bien sûr. Voilà que deux très chouettes établissements récemment ouverts dans le Quartier chinois, Poincaré Chinatown et Fleurs & Cadeaux, s’allient pour un « Marché spectaculaire », samedi et dimanche.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alors que les salles à manger sont fermées, les deux endroits ont décidé de les prêter à leurs amis artisans pour un marché des Fêtes, une occasion de sortir de chez soi et de faire de jolies découvertes pour vos cadeaux de Noël, comme les rideaux de douche ludiques de Costume de bain, les illustrations d’Aless, les produits apicoles de La Ruche Voisine ou les bijoux contemporains de Yuun Studio.

Évidemment, les estomacs ne seront pas laissés vides pour faire le trajet de 200 mètres entre les deux endroits. Du côté du Poincarré, les fameuses frites lactofermentées ainsi que des oreilles de Christ saupoudrées de plusieurs saveurs d’aliments déshydratés (comme du kimchi) seront proposées, ainsi que leur jolie sélection de conserves maison (choucroute à l’ananas, champignons sauvages lactofermentés…).

Chez Fleurs & Cadeaux, plusieurs grillades de style yakitori seront à l’honneur ainsi que, pour les plus affamés, le menu habituel de boîte bento et curry japonais.

La belle sélection à boire des deux établissements — pensez bières artisanales, vins naturels et sakés — sera évidemment offerte à emporter.

Si l’envie vous prend de poursuivre votre périple un peu plus au nord, rendez-vous jusqu’au Bar Pamplemousse, situé près du métro Saint-Laurent, où se tient également tout le week-end un marché éphémère « Vintage de Noël » avec des entreprises spécialisées en seconde main comme Bois et Émeraude Vintage et Turquoise’s Treasure.

On en profite pour commander, à emporter, les exotiques pizzas de l’endroit, cuites au four à bois, le poulet jerk et la belle sélection de bières, bulles et vins.

