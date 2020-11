C’est un indémodable classique d’une institution tout aussi indémodable : la fondue au fromage suisse de l’Auberge Saint-Gabriel ravit année après année les convives de cette table du Vieux-Montréal.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Il y a de quoi : le copropriétaire des lieux, Marc Bolay, est Suisse, et connaît tous les secrets afin de réaliser ce plat dans la plus pure tradition.

Bonne nouvelle, qui vous permettra de voir du positif dans l’arrivée de la saison froide, il est désormais possible de déguster ce plat éminemment réconfortant dans le confort de son foyer.

Rien de plus facile : il suffit d’avoir un caquelon pour faire fondre doucement le mélange de fromages (du gruyère AOP et du vacherin Fribourgeois AOP), et ensuite d’y tremper les morceaux de pain baguette déjà coupés.

Les plus festifs feront comme les Suisses, en trempant d’abord leur pain dans un peu de kirsch (un flacon de 30 ml est compris) et, pour faciliter la digestion, on conseille de boire du thé noir (un sachet de la maison Camellia Sinensis est aussi compris) ou bien une bonne bouteille de vin blanc suisse, à ajouter à sa commande.

Le tout est accompagné de quelques conseils pour rendre l’expérience encore plus typique, comme moudre du poivre dans son assiette pour y tremper le pain fromagé avant de tout engloutir.

La fondue est également offerte en formule trois services, avec charcuteries traditionnelles suisses et leurs marinades, et en finale, un vacherin glacé framboise, vanille et meringue.

Vous avez envie de vous gâter ? Un coffret cadeau avec bouteille de champagne Veuve Clicquot est également au menu. Qui dit mieux ? Prix : 48 $ pour la fondue, 75 $ pour le menu trois services, 155 $ pour le coffret cadeau.

Du mardi au samedi, commandes en ligne, cueillette sur place et livraison possible.

> Consultez le site du restaurant