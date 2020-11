Le restaurant Manitoba a un nouveau chef, Jean-Philippe Matheussen (à droite), et un nouveau partenaire, le sommelier et maître d’hôtel Frédéric Fortin (2e en partant de la droite). Le groupe est complété par les propriétaires, Élisabeth Cardin et Simon Catin (foulard).

Des changements sont à l’œuvre au restaurant Manitoba, institution du quartier Mile-Ex qui s’est démarquée, depuis ses débuts, par sa volonté de mettre de l’avant les produits rendant hommage à notre terroir boréal.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

L’endroit a annoncé la semaine dernière que Simon Mathys partait pour se consacrer à de nouveaux projets — un restaurant nommé Mastard, dont nous vous reparlerons sans doute très bientôt.

Lui succède Jean-Philippe Matheussen, un chef talentueux qu’on avait découvert au feu Thursday’s et qui s’est promené ces dernières années à Copenhague, Paris et New York, dans de réputés établissements étoilés Michelin, grâce à une bourse de l’ITHQ.

Il s’était posé depuis un an à New York, alors qu’il s’était fait offrir après son stage le poste de sous-chef au fort réputé Blue Hill at Stone Barn, sous l’égide du chef Dan Barber. « J’avais un visa de trois ans et je comptais y demeurer au moins pour toute la durée de mon visa », raconte-t-il au bout du fil.

On s’en doute, la pandémie a eu raison de ses plans, et il a dû rentrer au pays. Après avoir vécu dans l’attente et l’incertitude quelques mois, il a pris la décision de se concentrer sur l’ici et maintenant, et a accepté l’offre des propriétaires Élisabeth Cardin et Simon Cantin, et de leur nouveau partenaire, le sommelier et maître d’hôtel Frédéric Fortin, de se joindre à l’équipe en tant que chef.

« On ne se connaissait pas, mais on s’est tout de suite très bien entendus. Nous avons vraiment la même vision, celle d’avoir le restaurant le plus farm to table à Montréal. »

Attendez-vous donc à des produits de saison dans toute leur splendeur, respectant la saisonnalité, mettant l’accent sur des producteurs « trippants ».

Le Manitoba compte proposer très bientôt une nouvelle offre à emporter, qui prendra la forme d’une épicerie en ligne, avec des plats réconfortants à réchauffer à la maison et des produits maison comme des marinades, de la lactofermentation ou des charcuteries.

L’endroit travaille aussi à transposer virtuellement son populaire évènement de « Wine Battle » avec des boîtes constituées de vins à déguster et de plats à cuisiner. Le tout devrait être lancé au courant du mois de novembre.

271, rue Saint-Zotique Ouest, Montréal

