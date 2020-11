La Journée internationale du véganisme aura lieu dimanche. À cette occasion, tous les burgers véganes du restaurant LOV seront offerts à deux pour un.

Marissa Groguhé

La Presse

L’établissement de « cuisine botanique », installé à quatre endroits à Montréal (le restaurant de la rue McGill est temporairement fermé, mais celui de la rue de la Montagne reste ouvert), Brossard (Quartier DIX30) et Laval (Centropolis), se spécialise dans les plats véganes et responsables.

Le menu à emporter offre de nombreux choix d’entrées, salades, plats principaux, burgers et desserts. Au chapitre des burgers (qui viennent accompagnés de frites ou de verdure), trois choix s’offrent aux clients, soit le Cheeseburger Big LOV, avec une galette de haricots noirs, le King Fu, au tofu croustillant, et le VegEAT, composé de la galette Beyond Meat VegEAT, faite au Québec. Commandez sur la plateforme en ligne ou avec l’application mobile du restaurant, livraison avec Uber Eats.

Le Festival végane de Montréal a également annoncé cette semaine que sa septième présentation serait virtuelle. Elle se déroulera gratuitement, en ligne, les 1er, 8 et 15 novembre, avec au programme, entre autres, des ateliers culinaires et des rencontres avec des autrices véganes. Consultez le site pour tous les détails.

– avec Iris Gagnon-Paradis

> Consultez le site du LOV

> Consultez le site du Festival végane de Montréal